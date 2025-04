A Castelfiorentino il Memorial Marco Locci: una giornata di memoria, sport, amicizia e solidarietà

“Il tuo sostegno silenzioso è il dono più prezioso che tu possa fare. E’ un amore che mi aiuta a ricordare chi sono, anche quando me ne dimentico”. E’ in questo modo che uno dei familiari ha voluto ricordare ieri Marco Locci, scomparso due anni fa, per il quale si svolgerà sabato 3 maggio al Parco Roosevelt il II Memorial, all’interno di una “giornata di sport, amicizia e solidarietà”

La serata, che è organizzata dalla famiglia in collaborazione con la Polisportiva I’Giglio, il gruppo donatori di sangue “Fratres” e il patrocinio del Comune di Castelfiorentino, prevede un appuntamento al Parco Roosevelt alle 14.30, dove è in corso la manifestazione di “Agricola”, alla quale sia l’azienda Locci Agricoltura che lo stesso Marco (che lavorava nella stessa azienda) sono sempre stati attivamente impegnati (Marco, in particolare, seguiva con passione e amore il progetto “Orto in cassetta” con gli alunni del Comprensivo).

Alle 15.30 è prevista la partenza di una “camminata per Marco” diretta al campo sportivo di Cambiano, dove Marco Locci ha tirato i primi calci a un pallone. In questo luogo, pieno di ricordi, ci sarà modo di vedere foto e scambiarsi piccoli aneddoti che riguardano la sua vita, da parte di coloro che lo hanno conosciuto in vari momenti della sua esistenza, apprezzandone le doti caratteriali e i suoi valori.

Alle 19.00 è in programma una merenda/cena, con musica, dj set e lotteria. Il contributo di partecipazione all’evento (la merenda/cena, compreso uno zaino ricordo) è di 20 euro adulti, 10 euro bambini fino ai 12 anni. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

“E’ per noi un piacere – sottolinea la Sindaca, Francesca Giannì – aderire come Amministrazione Comunale per il secondo anno consecutivo al Memorial Marco Locci, sia per ricordare insieme ai cittadini la persona, con i suoi valori e per quello che ha dato alla nostra comunità, e questo grazie anche alla famiglia di Marco che generosamente è da sempre impegnata in varie iniziative, compreso quella che si terrà sabato; in secondo luogo, per il suo alto valore sociale, ovvero fare comunità attraverso eventi che hanno come fine quello della beneficenza e della solidarietà nei confronti del prossimo. Sono particolarmente felice la presenza anche quest’anno di associazioni del terzo settore a cui Marco dedicava una parte importante del proprio tempo libero e della Polisportiva I’Giglio che ha aderito a questo secondo Memorial”

Come si ricorderà, Marco Locci è stato giocatore della Castelfiorentino calcio, poi della Polisportiva Membrino Calcio e infine del Cambiano United, in seguito allenatore.

Per ulteriori informazioni: 0571.633825, andrea@locciagricoltura.it