A che punto sono i lavori di manutenzione a Montespertoli

Nel mese di aprile il Comune di Montespertoli ha portato avanti un’intensa attività di manutenzione su tutto il territorio, intervenendo su strade e spazi pubblici per migliorare il decoro urbano e garantire la sicurezza della cittadinanza. Sul fronte edilizio, sono stati eseguiti lavori di falegnameria per gli immobili comunali, con il restauro del portone principale del palazzo comunale e la realizzazione degli arredi per il nuovo Museo del Territorio, che sarà inaugurato a giugno. Sempre per il Museo sono stati effettuati il posizionamento degli arredi e la sistemazione delle vetrine, con interventi anche sull’impianto di illuminazione.

Nelle aree verdi i giardinieri comunali hanno eseguito il taglio dell’erba presso la scuola Machiavelli, la scuola Fucini e al nido comunale L’Aquilone insieme alla sistemazione delle aiuole in piazza Machiavelli e piazza del Popolo e alla messa a dimora di nuove alberature in via Cafaggio e nel parco Montessori di Baccaiano. Inoltre sono stati realizzati interventi di pulizia e manutenzione al Monumento ai Caduti a Montagnana e Castiglioni e alla strada di accesso al cimitero di Fezzana, con il riposizionamento del cippo di Natale Lazzeri.

Diversi lavori hanno interessato anche la rete viaria. Gli operai comunali sono intervenuti nella pulizia delle canalette e delle fossette in via San Vincenzo, via Virginio, via Gricciano, via Lucardese e via Lucignano, per favorire il corretto deflusso delle acque meteoriche. In via Coeli Aula sono state effettuate opere di ripristino del piano viabile e rimozione di smottamenti. Altri interventi di manutenzione del manto stradale sono stati eseguiti sulla strada di accesso al Museo del Vino, in via Torre e su via delle Mimose. Sempre in via Lucardese è stata realizzata la ricerca e la sboccatura delle chiaviche.

Si è inoltre provveduto alla manutenzione straordinaria di infrastrutture pubbliche, come la riparazione di parapedonali in viale Matteotti e l'allestimento di spazi pubblici in occasione delle celebrazioni del 25 aprile.

“Gli eventi meteo degli ultimi tempi hanno messo sotto stress il sistema territoriale, che però nel complesso ha retto grazie ad alcuni interventi di prevenzione realizzati. Cerchiamo di concentrarci sempre di più sulle opere che servono a mettere in sicurezza le reti viarie anche dal punto di vista idraulico, facendo tesoro dell’esperienza accumulata nei momenti di allerta meteo. La restituzione di fine mese che stiamo facendo nei confronti della cittadinanza serve anche per dare il senso degli interventi che necessariamente sono a trecentosessanta gradi su un territorio vasto come il nostro” commenta Marco Pierini, vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici.

In chiusura del mese di aprile, sono stati ultimati i lavori di manutenzione al piano viabile in via Torre, mentre nei prossimi giorni gli interventi si concentreranno in Largo Pruneti. Qui si procederà alla riparazione di un pozzetto della fognatura bianca che, a causa di infiltrazioni d’acqua piovana dal parcheggio, sta provocando un cedimento nel giardino pubblico e in quello privato adiacente. I lavori, salvo imprevisti, richiederanno un paio di giorni. Successivamente, l'attenzione si sposterà sul completamento degli interventi nella zona di Bignola, per poi avviare, indicativamente dalla metà di maggio, i lavori in via Cellole e in via Nunziatina.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa