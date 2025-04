Accusato di violenza sessuale nel 2019, in carcere un 27enne

La polizia di Firenze ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino marocchino di 27 anni, accusato di violenza sessuale. L’uomo è ritenuto responsabile di un episodio avvenuto nel novembre 2019, quando avrebbe abusato di una cittadina americana, classe 1999, portandola in un luogo appartato nei pressi di via del Moro, durante le ore notturne. A seguito delle indagini, sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza. Il sospettato, rientrato in Italia dal Marocco, è stato rintracciato dalla Squadra Mobile all’aeroporto di Bologna il 28 aprile e successivamente trasferito presso la casa circondariale di Sollicciano.

