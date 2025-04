Amici della Lirica “Umberto Borsò”, ecco il nuovo consiglio direttivo

L’associazione culturale Amici della Lirica “Umberto Borsò”, di Castelfiorentino, nata nel 2016 per volontà di un gruppo di appassionati e conoscenti del celebre tenore a cui è intitolata, con l'assemblea straordinaria svoltasi il 28 aprile scorso, ha approvato il nuovo statuto e rinnovato il proprio Consiglio direttivo.

Confermate sostanzialmente le cariche uscenti: Martina Barreca (presidente), Francesco Marchetti (vicepresidente e direttore artistico), Nicoletta Cantini (segretaria e responsabile del coro), Elisabetta Vuocolo (Tesoriera e responsabile del coro), Gabriele Centorbi (consigliere e direttore d’orchestra principale), con i nuovi ingressi delle consigliere Lucia Schincaglia e Lucia Scardigli.

L’associazione, dopo un periodo di stagnazione dovuto al venir meno di alcuni dei soci fondatori e alle difficoltà dovute alla pandemia, nei tre anni di rinnovata attività appena trascorsi, ha messo a segno importanti obiettivi e dato l’avvio a progetti culturali di grande rilevanza come la fondazione del Coro Lirico Castellano, in seno alla stessa associazione, una delle più interessanti formazioni corali sorte negli ultimi anni in Valdelsa e che ha partecipato a quasi tutte le manifestazione dell’associazione, e anche ad altre manifestazioni e festival esterni;

Inoltre, ha organizzato il Premio Internazionale di Canto Lirico Umberto Borsò, che nelle due edizioni già svolte (2024 e 2025) ha visto partecipare numerosissimi giovani cantanti lirici provenienti da ogni parte del mondo, ed assegnare premi in denaro ai cantanti più meritevoli per un corrispettivo di oltre 15.000 euro;

Infine, non va dimenticata la produzione di ben tre titoli di opere liriche (Cavalleria Rusticana nel 2023, La Traviata, nel 2024, L’Elisir d’Amore lo scorso marzo) portate in scena al Teatro del Popolo di Castelfiorentino, importanti recital lirici come quelli dedicati ai centenari di Umberto Borsò e di Giacomo Puccini, salotti musicali, concerti di musica Sacra, ecc.

“Se ci voltiamo indietro e guardiamo a questi primi nostri tre anni di gestione, possiamo dire con sicurezza di essere andati ben oltre gli obiettivi che ci eravamo proposti all’inizio di questa avventura” commenta la rieletta presidente Martina Barreca.

“L’entusiasmo e la passione di tante persone che piano piano alla volta si sono unite, noi e il sostegno delle istituzioni, in primis il Comune di Castelfiorentino, e il ritrovato interesse del pubblico che ogni volta affolla i nostri eventi, ci ha portato di volta in volta a metterci in gioco con progetti sempre più ambiziosi e impegnativi. Auspichiamo perciò che il nuovo statuto adeguato alla normativa vigente sul Terzo settore, così come l’allargamento del consiglio direttivo, possano dare ancora nuova linfa e vitalità alla nostra attività di diffusione e valorizzazione della cultura dell’opera lirica nel nostro territorio”.