Anno scolastico 2025/26 a Vinci: iscrizioni a mensa, trasporto e pre-scuola

Dal primo di maggio e per tutto il mese sarà possibile avviare le procedure per l’iscrizione dei bambini e delle bambine ai servizi scolastici erogati nel Comune di Vinci.

Fra le novità, l’aggiunta di una fascia Isee in più, con il conseguente innalzamento della soglia dell’Indicatore economico familiare sopra la quale si pagano le tariffe per intero (se per il 2024/2025 le fasce erano quattro e la soglia oltre la quale si pagavano le tariffe per intero era un Isee di 24mila euro, quest’anno la soglia è stata innalzata a oltre 30mila euro).

Le domande per le iscrizioni ai servizi scolastici, extrascolastici e le richieste di agevolazione tariffaria per l’anno 2025/2026 dovranno essere presentate esclusivamente on line, attraverso il portale dei servizi digitali nei seguenti termini:

dal 1° maggio fino al 31 maggio 2025: iscrizione ai servizi di refezione, trasporto ed entrata anticipata (pre-scuola);

entro il 31 luglio 2025: domande di agevolazione tariffaria ed esonero per certificazione l. 104/192 per la refezione scolastica, complete della attestazione ISEE o certificazione in corso di validità per la loro applicazione dal mese di settembre;

entro il 30 settembre 2025: domande di agevolazione tariffaria ed esonero per certificazione l. 104/192 per il trasporto scolastico (applicazione agevolazione dalla prima rata). La domanda di agevolazione presentata successivamente al 30 settembre, ma entro il 31 dicembre 2025 sarà applicata SOLO sulla seconda rata.

Tutti i servizi e le informazioni di dettaglio sono disponibili sul sito internet del Comune di Vinci nella sezione Servizi-Educazione e formazione.

Sarà possibile accedere al portale effettuando il login con Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure con CIE (Carta d'Identità Elettronica).

Dall'anno scolastico 2025/2026 le fasce di agevolazione ISEE per il riconoscimento delle agevolazioni tariffarie saranno le seguenti: 1ª fascia fino a 5.000 euro esonero; 2ª fascia 5.000,01-12.000 euro; 3ª fascia 12.000,01-20.000 euro; 4ª fascia 20.000,01-30.000; 5ª fascia oltre 30.000,01 euro.

Per la refezione e per il trasporto le domande valgono per tutto il ciclo scolastico (3 o 5 anni) e quindi devono essere presentate per la prima volta quando gli alunni cambiano ordine di scuola.

La domanda per l’entrata anticipata (pre-scuola), la domanda per la somministrazione della dieta sanitaria o del pasto alternativo per motivi etici o religiosi, e la domanda per le agevolazioni tariffarie o esonero l. 104/92 si presentano a ogni nuovo anno scolastico.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio scuola telefonando al numero 0571-933241/933293 o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica protocollo@comune.vinci.fi.it.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

