ArteVinile arriva a Santa Croce sull’Arno

Dal 10 maggio all’8 giugno 2025, il "Centro espositivo Villa Pacchiani" di Santa Croce sull’Arno ospita ArteVinile, un evento espositivo che unisce arte visiva, musica popolare e memoria industriale. Organizzata dal Comune di Santa Croce sull’Arno, la mostra è stata fortemente voluta dall’Amministrazione come palcoscenico ideale per questa nuova edizione, in un territorio che rappresenta un punto di riferimento internazionale per il distretto conciario e per la capacità di trasformare la materia in eccellenza.

Dopo il grande riscontro delle edizioni precedenti, ArteVinile torna in Toscana con un progetto culturale rinnovato: un viaggio nel tempo, nella musica e nell’immaginario collettivo attraverso le copertine iconiche dei dischi in vinile, realizzate da artisti come Warhol, Banksy, Keith Haring, Dalì, Magritte e molti altri.

Un’esperienza artistica memorabile e una performance fotografica inedita. In mostra oltre trecento vinili storici, incorniciati e raccontati in modo interattivo, accompagnati da un DJ set curatoriale che ne arricchisce l’esperienza sonora e sensoriale.

IL FONDATORE DI ARTEVINILE E DIRETTORE DEL PROGETTO

“ArteVinile nasce dalla mia collezione personale, ma soprattutto da un amore profondo per la musica popolare e per le sue contaminazioni con l’arte visiva. Il vinile, per me, non è mai stato solo un supporto sonoro: è un oggetto culturale, estetico, simbolico. Questa mostra è il modo per condividere con il pubblico un patrimonio che racconta i cambiamenti della nostra società, le tensioni creative di intere generazioni, il potere evocativo di una copertina che sa parlare a cuore, mente e memoria”.

“Sono particolarmente orgoglioso di portare questa edizione a Santa Croce sull’Arno, una città a cui sono legato profondamente, non solo per affetto ma per radici autentiche. È qui che la mia famiglia ha contribuito allo sviluppo del distretto conciario, in particolare nel settore delle movimentazioni, e considero un privilegio restituire al territorio un progetto culturale capace di connettere memoria industriale e visione artistica”. “Desidero inoltre ringraziare la persona che ha reso possibile questo progetto. Giusy Desideri, curatrice e allestitrice della mostra, è stata fin dall’inizio una preziosa guida scientifica e ha messo a disposizione l’energia necessaria per dare forma a questo percorso. È grazie al suo sguardo se la collezione diventa racconto, esperienza, riflessione”.

Alessandro Piccini, ideatore e direttore del progetto ArteVinile

La performance fotografica “site-specific”

Novità assoluta di questa edizione è la performance fotografica di Nicola Bertellotti, autore toscano noto a livello internazionale per il suo lavoro sul fascino del tempo e sull’estetica della rovina. Le sue fotografie, realizzate per ArteVinile, ambientano le copertine dei dischi più celebri tra opifici abbandonati e luoghi della memoria del distretto conciario, restituendo vita e dignità agli spazi industriali dimenticati. Bertellotti racconta: “Ho scelto di portare le icone della cultura pop nei luoghi in cui la bellezza è stata prodotta con le mani, il sudore, l’ingegno. Tra le rovine industriali di Santa Croce ho cercato il punto esatto in cui l’arte incontra la memoria. Le mie immagini vogliono essere un viaggio nel tempo sospeso, un omaggio silenzioso a chi ha abitato e trasformato questi spazi. Non c’è nulla da restaurare, solo da ascoltare”.

L’autore, che ha esposto in musei e gallerie di tutta Europa e negli Stati Uniti, è stato premiato in numerosi festival internazionali per la sua capacità di trasformare luoghi decaduti in camere delle meraviglie: spazi poetici e narrativi dove la nostalgia diventa bellezza e la decadenza si fa linguaggio visivo. La sua performance rappresenta il cuore pulsante di questa edizione, con immagini che uniscono il passato produttivo del territorio alla potenza iconica delle copertine musicali.

ArteVinile è un progetto espositivo che nasce dall’incontro tra arte visiva contemporanea e musica popolare. Attraverso una straordinaria collezione di vinili d’autore, il percorso racconta la cultura pop dagli anni Sessanta a oggi, mettendo in dialogo copertine iconiche, musica, memoria collettiva e nuovi linguaggi visivi. Ogni mostra è un’esperienza polisensoriale che invita a guardare, ascoltare, riflettere. ArteVinile è un archivio vivo, in continua evoluzione, che celebra la creatività, la bellezza e il potere evocativo delle immagini.

Come sempre, il cuore della mostra è il connubio tra immagine e suono, tra cultura di massa e visione artistica, tra memoria del passato e visioni future.

Attività collaterali della mostra

Durante il periodo espositivo sono in programma: una conferenza inaugurale con ospiti del mondo dell’arte, della musica e della cultura; laboratori per scuole e famiglie, per stimolare la partecipazione e la consapevolezza; seminari tematici su musica, arte, industria e sostenibilità.

