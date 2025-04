Bonus Estate, dal Comune di Greve in Chianti 1,5 milioni per scuola e formazione

Ammonta complessivamente ad oltre un milione e cinquecentomila euro l’importo che il Comune di Greve in Chianti ha destinato al capitolo scuola e formazione per il 2025 aumentando le risorse di circa 250mila euro rispetto a quelle stanziate lo scorso anno. Dal ciclo di incontri formativi, rivolto agli educatori e alle educatrici, al progetto che per la prima volta ha realizzato nelle scuole del Chianti uno specifico percorso sull’affettività passando per una serie di attività e laboratori, condotti da esperti, docenti, artisti e associazioni legati alla cultura teatrale, al mondo della musica e del canto, alle tematiche di prevenzione e approfondimento ambientale e legati alla valorizzazione della memoria.

Tra le novità più importanti l’introduzione inedita di una misura economica a favore delle famiglie sui centri estivi. “Si tratta di un contributo alle famiglie – spiega l’assessore alle Politiche educative Giacomo Amalfitano - con ISEE inferiore a € 35.000 che abbiano iscritto i propri figli ad uno o più centri estivi tra le diverse proposte realizzate direttamente o patrocinate dal Comune in collaborazione con le associazioni del territorio”. “Il contributo potrà coprire – precisa - le quote di iscrizione fino ad un massimo del 50%, per due settimane di centri estivi per ciascun figlio”.

Per illustrare la nuova misura il Comune ha organizzato uno specifico incontro pubblico, aperto alla comunità, in programma lunedì 5 maggio alle ore 17, presso la sala Margherita Hack del Palazzo della Torre. All’open day parteciperanno tutte le associazioni con le quali sono state messe in piedi le attività estive come La Stadera, le Guardie Ecologiche Volontarie, il Mulino di Botti, la Scuola di Musica, la Real Chianti, l’Arci Ferrone e la Giotti Victoria Volley”.

Il bando per richiedere il “Bonus Estate” sarà aperto da giugno fino al 30 settembre 2025. Le famiglie potranno consultare le proposte di centri estivi per i quali sarà possibile chiedere il contributo. Il Comune ha elaborato un unico strumento informativo e comunicativo che riunisce tutte le opportunità dei centri estivi del Comune di Greve in Chianti. Informazioni più dettagliate sui singoli centri estivi potranno essere fornite direttamente dalle rispettive associazioni.

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO