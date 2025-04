Cani di piccola taglia aggrediti a Fucecchio, la Lega: "Serve patentino regionale"

"Apprendiamo che nella giornata di ieri 28 aprile 2025, due cani di taglia medio - piccola al guinzaglio dei rispettivi proprietari, sarebbero stati aggrediti da cani aggressivi di grossa taglia, lasciati in libertà dai rispettivi proprietari, prima nella zona di Piazza Montanelli in pieno centro a Fucecchio e poi nel Viale Colombo (sembra che gli animali che hanno compiuto le aggressioni siano un pitbull già con dei precedenti e di un altro cane descrittoci di grande taglia e aggressività)". Così si esprime Marco Cordone (Segretario della locale Sezione della Lega)che continua: "Uno dei cani mordaci avrebbe anche aggredito la proprietaria di uno dei cani di taglia medio piccola, causandole delle ferite. Qualora i fatti venissero confermati, rivolgiamo un invito alle Autorità preposte ad agire di conseguenza. Purtroppo il fenomeno delle aggressioni da parte di cani aggressivi e mordaci nei confronti di cani di piccola e media taglia ed anche di chi li conduce, è in aumento e bisogna porre un freno a queste situazioni. Mi riferisco a quello che è oggi Piazza Montanelli, ricca di bambini e di ragazzi che giocano ed anche con dei luoghi di ristorazione che hanno anche tavoli all'aperto. Pertanto sarebbe interessante introdurre a livello regionale, un 'patentino' obbligatorio per i proprietari di cani ritenuti potenzialmente pericolosi che miri a regolamentare il possesso e la conduzione di questi cani. Ne parlerò con i nostri Consiglieri regionali. Concludendo, insieme ad Andrea Frino (Responsabile Sicurezza della nostra Sezione), faccio un'ultima considerazione che nella nostra attività politico amministrativa ormai è diventata una costante: Quando potremo rivedere l'organico della Polizia locale impegnato sul territorio comunale a 18 unità come era prima del passaggio di detta delega alla medesima gestione associata in capo all'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa, invece delle 13 attuali unità?".

