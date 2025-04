Chiesina Uzzanese, l'opposizione chiede chiarimenti sulla chiusura filiale di Banca Intesa

Il fenomeno della "desertificazione bancaria" continua a colpire il comune di Chiesina Uzzanese, dove si assiste a un progressivo disimpegno delle banche dal territorio locale. Dopo la recente chiusura della filiale del Monte dei Paschi di Siena (MPS) avvenuta pochi mesi fa, si aggiunge ora quella di Banca Intesa, suscitando preoccupazioni tra i cittadini e le istituzioni.

Il gruppo consiliare di opposizione "Chiesina e le sue Frazioni" ha deciso di muoversi ufficialmente, scrivendo alla direzione della banca e all'Osservatorio regionale sulla desertificazione bancaria per chiedere chiarimenti e azioni concrete. In particolare, i rappresentanti dell’opposizione hanno richiesto una revisione del progetto di chiusura della filiale oppure, in alternativa, l'adozione di misure per agevolare gli utenti, come la sospensione delle commissioni sui prelievi effettuati fuori dagli sportelli ATM di Intesa per i clienti di Chiesina Uzzanese.

"Appena abbiamo appreso della chiusura della filiale di Banca Intesa — dichiara il capogruppo Carlo Cortesi — ci siamo attivati perché sono molti i cittadini chiesinesi che utilizzano ancora i servizi di questa filiale, che è attiva da decenni e che tra l’altro gestisce il servizio di tesoreria comunale."

Cortesi sottolinea come il mutato scenario del settore bancario abbia reso più difficile mantenere gli sportelli sul territorio, ma ricorda anche l’obbligo delle istituzioni di informare correttamente la cittadinanza. "Comprendiamo che il mercato e le abitudini di utilizzo siano cambiate, ma il Comune ha il dovere di tutelare i propri cittadini e di mantenere un dialogo aperto con le banche. Per questo abbiamo chiesto al Sindaco di sapere cosa ha fatto e cosa intende fare, e soprattutto quando ha avuto notizia della chiusura della filiale", conclude il rappresentante dell’opposizione.

L’assenza di filiali bancarie sul territorio rischia di creare disagi e di amplificare la sensazione di isolamento finanziario, specialmente per le fasce più anziane e per chi ha meno possibilità di ricorrere ai servizi digitali. La questione, ora, resta sotto i riflettori, in attesa di risposte da parte delle istituzioni e della stessa Banca Intesa.

Gruppo consiliare

Chiesina e le Sue Frazioni

Comune di Chiesina Uzzanese

