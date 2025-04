Concorso d'arte indetto dal Circolo Amatori Arti Figurative di Empoli, il tema è 'Il Sogno'

Il Circolo Amatori Arti Figurative indice un concorso d’arte. Sono ammesse tutte le discipline artistiche: pittura, scultura, grafica, incisione, acquerello, fotografia, illustrazione ecc. Sono ammesse tutte le tecniche espressive, alle quali possono partecipare artisti italiani e stranieri di qualsiasi scuola e tendenza. Misura massima di base dell’opera: 1 metro.

Gli artisti potranno partecipare con 1 opera, con eventuale cornice e munita di apposita attaccaglia. Una giuria qualificata, su insindacabile giudizio, assegnerà i premi alle opere giudicate meritevoli. Il comitato organizzatore avrà massima cura delle opere, tuttavia declina ogni responsabilità per eventuali danni e furti che dovessero verificarsi.

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI SI PREGA DI INVIARE LA SCHEDA DI ISCRIZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO VIA MAIL OPPURE TRAMITE WHATSAPP ENTRO E NON OLTRE IL 15 MAGGIO 2025.

INAUGURAZIONE MOSTRA: sabato 28 giugno ore 17.30. La mostra è aperta fino al giorno 5 luglio, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica.

PREMIAZIONE: sabato 5 luglio ore 17.30 alla presenza delle Autorità cittadine.

I premi saranno così ripartiti:

1° Premio acquisto: 600,00 euro

2° Premio acquisto: 500,00 euro

3° Premio: 300,00 euro

Segnalazioni con premi ancora da definire.

I quadri dei vincitori del 1° e del 2° premio saranno messi a disposizione degli sponsor. Chi non accetta tale disposizione dovrà farlo presente all’atto dell’iscrizione.

L’iscrizione e la consegna del quadro per il concorso sarà effettuata nei giorni: lunedì 24 e martedì 25 giugno 2025, dalle ore 16.00 alle ore 18.30, presso la sede del Circolo Amatori Arti Figurative, Piazza Farinata degli Uberti, 10 – Empoli (Palazzo Ghibellino).

Quota di partecipazione al concorso:

Soci: n° 1 opera – 20,00 euro

Non soci: n° 1 opera – 25,00 euro

Il pagamento può essere fatto direttamente al momento della consegna delle opere oppure tramite bonifico bancario intestato a:

Circolo Amatori Arti Figurative

IBAN: IT72X0842537831000030298152

Le opere possono essere consegnate anche tramite fermo deposito su un corriere di Empoli, contattando prima i numeri di telefono sottostanti per il ritiro delle stesse. Le opere dovranno essere ritirate a conclusione della mostra o successivamente, previa comunicazione all’indirizzo mail: info@circoloartifigurative.it

La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le clausole, nessuna esclusa, del presente regolamento.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate