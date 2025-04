Consorzi di bonifica, Paolo Masetti nuovo presidente Anbi Toscana

Eletti, a Firenze, i vertici di Anbi Toscana, l’organo che associa e rappresenta i Consorzi di Bonifica regionali, enti deputati alla difesa del suolo e della gestione delle risorse idriche. Il nuovo presidente di Anbi Toscana è Paolo Masetti che, a seguito delle ultime elezioni, era stato eletto alla guida del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno.

Paolo Masetti, 66 anni, disaster manager, dal 2014 al 2024, è stato sindaco di Montelupo Fiorentino (FI) e delegato per la Protezione Civile in Anci nazionale, in Anci Toscana e nell’Unione Empolese Valdelsa. È laureato in Scienze Geologiche e funzionario della Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze.

Nel ruolo di vicepresidente di Anbi Toscana è stata confermata l’imprenditrice agricola casentinese Serena Stefani, alla guida del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno dal 2019. Dal 2021, Stefani è anche componente del consiglio nazionale di Anbi, Associazione nazionale dei Consorzi di Bonifica e Irrigazione.

"In Toscana abbiamo un passato che definisco importante, visto che l’opinione sui Consorzi è positiva nel 51% dei cittadini – ha dichiarato il direttore nazionale di Anbi, Massimo Gargano -. Il ruolo dell’agricoltura nella società di oggi è nuovo e diverso. La ricchezza dell’Italia è data dalla bellezza dei territori, incluse le aree interne, e questa bellezza, sicurezza e competitività si deve al lavoro degli agricoltori e della manifattura. I danni che fatti quando si pensava che il modello di sviluppo fosse il cemento sono stati enormi".

"Un grande onore, un grande onere, un grande impegno la presidenza di Anbi Toscana – ha detto il neo presidente, Paolo Masetti – in un contesto complesso, di cambiamento climatico, in cui i Consorzi hanno già dimostrato quello che sono capaci di fare. La cosa importante è che siamo arrivati a questa soluzione in maniera condivisa e questo ha posto delle basi più che serene per poter lavorare al meglio, tutti insieme, nei prossimi cinque anni".

"Un ringraziamento ai presidenti per la fiducia e stima per un incarico che mi investe di responsabilità – ha detto la vicepresidente Serena Stefani – quelli che abbiamo davanti saranno cinque anni importanti per rendere i territori più resilenti. Sarà fondamentale agire sul fronte della prevenzione, degli interventi strutturali e nei lavori necessari a portare l’acqua, senza la quale l’agricoltura non è possibile".

"Oggi si conclude un percorso lungo, anche complesso, di grande scambio di idee, che però ha portato a un risultato di grande qualità – ha detto il direttore di Anbi Toscana, Fabio Zappalorti -. Sia presidente che vicepresidente regionali sono due persone che conoscono bene i Consorzi di Bonifica e che possono affrontare insieme agli altri presidenti questo percorso".

Presenti, oggi, alla nomina i rappresentanti delle associazioni agricole: il direttore di Coldiretti Toscana, Angelo Corsetti; Marco Neri, presidente di Confagricoltura Toscana; Giordano Pascucci e Valentino Berni, direttore e presidente di Cia Toscana.

Coldiretti Toscana: le congratulazioni della presidente Letizia Cesani

“Gli agricoltori-custodi saranno centrali e determinanti per l’efficace funzionamento dei consorzi di bonifica della Toscana chiamati a conquistare la fiducia e la credibilità dei cittadini-consorziati che non hanno partecipato alle recenti elezioni consortili. Con la loro presenza quotidiana sul territorio, la loro esperienza e la capacità di saper leggere anche in anticipo le fragilità ed i rischi, gli agricoltori sono una componente oggi ampiamente rappresentata in tutte le assemblee consortili e alla presidenza di ben cinque dei sei consorzi di bonifica grazie all’impegno di tanti soci che Coldiretti ha chiamato alle urne. L’elezione per acclamazione di Paolo Masetti, che tutti noi abbiamo sostenuto alla guida del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, chiude finalmente il cerchio inaugurando un nuovo percorso a fianco delle istituzioni regionali. Con responsabilità e coerenza Coldiretti farà come sempre con la sua parte per raggiungere gli obiettivi che insieme ci siamo dati: garantire la sicurezza dei cittadini, supportare l'agricoltura attraverso una gestione efficiente delle risorse idriche e contribuire alla protezione e valorizzazione dell'ambiente”.

Così la presidente di Coldiretti Toscana, Letizia Cesani commenta l’elezione di Paolo Masetti a Presidente di Anbi Toscana. Masetti è stato eletto per acclamazione dall'assemblea composta dai presidenti dei sei consorzio di bonifica della Toscana. All'assemblea ha partecipato il direttore Associazione Nazionale Bonifiche Irrigazioni, Massimo Gargano.

Cruciale per il destino dell’agricoltura sarà la corretta gestione dell’acqua, risorsa preziosa in tempi di siccità ma che può trasformarsi in una calamità devastante. “Dal recupero dei piccoli e medi invasi aziendali, anche attraverso i finanziamenti del prossimo bando del complemento di sviluppo rurale, che ci vedono direttamente coinvolti nei tavoli di discussione della Regione Toscana, passa un pezzo importante della competitività agricola ma anche turistica. – conclude la Presidente Cesani – Gli invasi sono strumenti per contrastare il rischio incendi e naturali bacini di laminazione delle acque meteoriche. La loro funzione è molteplice”.

