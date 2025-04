Convocato il Consiglio comunale a San Miniato

Il Consiglio Comunale di San Miniato è convocato in seduta pubblica, in modalità mista in municipio il 30 aprile 2025 alle ore 15:30. La seduta consiliare è pubblica e sarà visibile attraverso la diretta streaming sul sito del Comune. Sarà trattato il seguente odg:

1. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco.

2. Commissione Pari Opportunità – Presa d’atto diversa composizione. (Settore Affari Istituzionali e Legali) Immediatamente eseguibile

3. Evento meteorologico dei giorni 14, 15 e 16 marzo 2025. Regolarizzazione spesa ai sensi degli artt. 191, comma 3, e 194, comma 1, lettera e), del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali per il riconoscimento debito fuori bilancio. (Settore Lavori Pubblici e Ambiente). Immediatamente eseguibile

4. Declassificazione tratto di strada vicinale di via Casale e contestuale classificazione di nuovo tratto della stessa strada. (Settore Lavori Pubblici e Ambiente). Immediatamente eseguibile

5. Rendiconto della gestione 2024. Approvazione. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie) Immediatamente eseguibile

6. Azienda Speciale Farmacie San Miniato. Rendiconto esercizio 2024. Approvazione. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie) Immediatamente eseguibile

7. Istituzione BOTTEGA DI GEPPETTO Centro Internazionale di Ricerca e Documentazione sull’Infanzia Gloria Tognetti. Approvazione Rendiconto della gestione 2024. (Settore Servizi alla Persona e Politiche di Solidarietà) Immediatamente eseguibile

8. Rendiconto della gestione anno 2024. Bilancio consolidato con l’Istituzione La Bottega di Geppetto – Centro Internazionale di Ricerca e Documentazione sull’Infanzia Gloria Tognetti. Approvazione. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie) Immediatamente eseguibile

9. Bilancio di Previsione 2025/2027 – Variazione. Applicazione risultato di amministrazione 2024. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie) Immediatamente eseguibile