Medico travolto e ucciso sulle strisce, aperto fascicolo per omicidio stradale

Per la morte del medico in un incidente a Grosseto è stato aperto dalla procura locale un fascicolo per omicidio stradale. La vittima era Eugeniu Dabija, 65enne di origine moldava. L'incidente è avvenuto il 25 aprile.

È stato iscritto formalmente nel registro degli indagati l'automobilista, 34enne grossetano, che ha travolto l'uomo, mentre stava attraversando via Senese sulle strisce pedonali con la bicicletta alla mano.

Il sostituto procuratore ha disposto l'autopsia per confermare che il decesso del 65enne sia stato dovuto ai gravissimi politraumi causati dall'impatto con il parabrezza della vettura e poi dalla rovinosa caduta sull'asfalto.

Dabija, cardiologo in pensione, abitava a Roselle e stava andando verso il centro di Grosseto per incontrare la figlia, quando sarebbe stato travolto sulle strisce.