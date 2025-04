FI: "Allarme sicurezza nel centro di Fucecchio"

È allarme sicurezza nel centro di Fucecchio. Oltre alle improvvisate partite di pallone, scorribande in monopattino elettrico, bivacchi sotto la statua di Giuseppe Montanelli al centro della piazza, si è aggiunto ieri mattina (28 aprile) un altro spiacevole episodio: un cane di piccola taglia è stato aggredito, in uno spazio in cui vi erano anche diverse persone presenti, da un cane di razza ritenuta pericolosa.

Ad alzare di nuovo la voce è il consigliere comunale di Forza Italia, Simone Testai, che rivolge al sindaco Emma Donnini un accalorato appello a riprendere in carico al Comune di Fucecchio la funzione della polizia municipale, trasferita ormai all'Unione dei Comuni, oppure a fare in modo che la presenza degli agenti sia intensificata, come promesso in campagna elettorale.

“L'aggressione subita dal cane di un nostro cittadino, con il quale stava facendo una passeggiata nella piazza principale della città, luogo di ritrovo di tutti i fucecchiesi, pone l'ennesimo interrogativo: cosa ci dobbiamo aspettare ancora perché si ripristini un adeguato servizio di vigilanza nel centro cittadino, in particolare con controlli finalizzati al rispetto dei regolamenti comunali e al decoro urbano, come avveniva un tempo?

Riguardo all'aggressione subita dal cane di piccola taglia, che è dovuto ricorrere a un intervento chirurgico, auspichiamo che le autorità preposte effettuino i relativi accertamenti inerenti la dinamica dei fatti, e in particolare se il cane aggressore fosse tenuto al momento secondo le norme previste dalla legge e se in futuro possa rendersi responsabile di episodi analoghi.

Auspichiamo che stavolta, anche sulla scia delle proteste e preoccupazioni manifestate sui social da parte dei cittadini, il sindaco riesca finalmente a fare qualcosa di ciò che aveva promesso in campagna elettorale. A distanza di quasi un anno dal suo insediamento, ci pare che sui citati temi non sia cambiato niente. Della intensificazione del personale lungo le strade e piazze del centro non abbiamo notizie, così come della convenzione con l'Associazione Nazionale Carabinieri, che potrebbe dare un contributo alla sorveglianza attiva del territorio.

Quello che notiamo ogni giorno sono persone, anche in età adulta, che bivaccano sotto la statua di Giuseppe Montanelli, ragazzi che utilizzano la piazza come luogo per partite di calcio o di badminton, pista di pattinaggio o gimkana per monopattini. A ciò va aggiunto lo stato di degrado in cui versa il giardino Cardini in corso Matteotti, che assomiglia sempre più a un parcheggio per i furbetti del quartierino e a un’area di sgambatura per i cani.

Concordiamo con l'affermazione del sindaco durante la ricorrenza del 25 aprile: piazza Montanelli non è dei fucecchiesi ma di chi la vive. I ragazzi hanno il diritto di giocare. Noi aggiungiamo che però debbano farlo nel rispetto delle regole che la comunità si è data e che, nel caso specifico, sono affisse sui cartelli all'ingresso della piazza, messi proprio dall'amministrazione comunale, che a questo punto, non avendo il coraggio di farli rispettare, dovrebbe forse avere il buon senso e l'onestà di toglierli, assumendosene la responsabilità.



FI - Fucecchio

Il Capogruppo Simone Testai