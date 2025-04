Fiume Pesa, 10mila euro per attività di educazione e sensibilizzazione contro le plastiche

Educazione ambientale, formazione, sensibilizzazione. Queste sono soltanto alcuni dei temi facenti parte del protocollo “Alleanza per il fiume”. Una conferma del lavoro tra l'Amministrazione e il territorio, e di come questi due elementi debbano camminare di pari passo per contrastare l’inquinamento e tutelare i corsi d’acqua.

Il protocollo nasce nell’ambito del programma sperimentale triennale proposto dall’Autorità di bacino e adottato dal MASE, e rappresenta un passo concreto per contrastare l’inquinamento dei corsi d’acqua, in linea con la legge Salva Mare. L’obiettivo è chiaro: ridurre i rifiuti galleggianti nei fiumi attraverso buone pratiche, progetti innovativi e iniziative di sensibilizzazione.

Gaia Checcucci, Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale,commenta così l’avvio dell’iniziativa. “Oggi siamo a Montelupo per sottoscrivere il settimo protocollo d’intesa. Si tratta di un’iniziativa che, accanto agli interventi più strutturali, punta sulla sensibilizzazione e sul coinvolgimento diretto della cittadinanza, a partire dalle scuole. La raccolta manuale dei rifiuti è un gesto concreto, che assume anche un valore educativo. Coinvolgere i più giovani è fondamentale per costruire una coscienza ambientale solida. Il tratto del torrente Pesa è fragile e spesso in estate si presenta in secca. Per questo motivo, abbiamo deciso di investire attenzione e risorse su quest’area, con il supporto dell’Amministrazione comunale, che dimostra ogni giorno un grande impegno. Questo è solo l’inizio: presto saranno avviate nuove azioni.”

Per raggiungere questi obiettivi ampio spazio a progetti e azioni concrete. A partire dall’iniziativa “Un fiume per amico”, attività di educazione ambientale, sensibilizzazione e formazione previste nel territorio comunale e nel bacino del torrente Pesa. Di grande importanza saranno le giornate dedicate alla raccolta delle plastiche, sempre lungo il torrente Pesa, nonché tutte le attività di monitoraggio e di pronta segnalazione degli abbandoni rifiuti sul reticolo idraulico, fondamentali per orientare gli interventi di contrasto al littering.

Simone Londi, Sindaco di Montelupo Fiorentino, sottolinea l’importanza del coinvolgimento delle nuove generazioni. “È bello vedere tanti studenti scendere verso il fiume e partecipare con entusiasmo alle attività di raccolta. Parlare della Pesa significa affrontare temi complessi, come quello delle microplastiche. Giornate come questa servono a far comprendere il problema e a promuovere consapevolezza. La sensibilizzazione si fa con le parole, ma soprattutto con le azioni. E oggi ne abbiamo avuto un esempio concreto.”

Con il protocollo “Alleanza per il fiume”, l’Amministrazione comunale di Montelupo e l’Autorità del bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale uniscono le forze per promuovere educazione ambientale, formazione e sensibilizzazione. Montelupo ribadisce il proprio impegno per un ambiente più sano e una comunità sempre più consapevole del valore delle proprie risorse naturali.

Il Comune di Montelupo Fiorentino coordina, come da patto costitutivo, i 9 Comuni rivieraschi firmatari dell’accordo, e sul bacino vi sono tantissimi soggetti che si occupano di raccolta delle plastiche.

Testimoni e spettatori interessati, i ragazzi delle scuole di Montelupo che da qui alla fine del mese di maggio saranno impegnati in una serie di attività di educazione ambientale sul fiume. Gli studenti diventeranno protagonisti di questo intervento molto articolato, che prevede azioni di sensibilizzazione, formazione e raccolta dei rifiuti a tutela dei fiumi toscani. Alle uscite collaborano molti dei 62 soggetti firmatari il Contratto di Fiume del torrente Pesa.

Questa mattina in occasione della firma erano presenti anche rappresentanti del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, la vicepreside dell’Istituto Comprensivo Baccio da Montelupo e l’associazione Vivascienza.

Lorenzo Nesi, Assessore delle Politiche ambientali e di mitigazione e adattamento climatico del Comune di Montelupo Fiorentino, evidenzia e conferma la rete costruita attorno al fiume. “Attorno al fiume abbiamo costruito una rete di 62 firmatari, da Radda in Chianti a Montelupo. Coinvolgiamo scuole, associazioni e realtà locali per riscoprire un rapporto col fiume che si era un po’ perso nel tempo. Realtà come Plastic Free e la Pro Loco sono partner fondamentali in questo percorso di sensibilizzazione e cura del territorio.”

