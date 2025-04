Frazioni in Giro, la giunta di Empoli a Ponte a Elsa

Dopo Monterappoli e Ponzano, il terzo appuntamento di Frazioni al Centro, il giro della giunta comunale nelle frazioni e nei quartieri del territorio di Empoli, fa tappa a Ponte a Elsa. Ieri, lunedì 28 aprile, un appuntamento partecipatissimo con oltre 60 presenti alla scuola di via Lorenzoni.

È stata l'occasione di presentare come si sta muovendo la giunta con il Piano Frazioni e Quartieri, che prevede una programmazione puntuale di interventi sul territorio, aperta ai cittadini con il mini-sito piano-frazioni-quartieri.comune.empoli.fi.it.

La presentazione arriva forte della conclusione di tante opere legate al Pinqua: l'abbattimento dell'ecomostro e la ricostruzione dell'EcoPark, molti giochi nel verde pubblico, piste ciclabili e la sistemazione della copertura del PalaGiglioli, inaugurato sabato 19 aprile scorso.

I punti al programma di mandato

Realizzare la casa dei cittadini e delle cittadine all'EcoPark. Dopo la fine del cantiere che riqualificherà l'area ex ecomostro immaginiamo un polo di servizi: prestito biblioteca, Urp di prossimità, ambulatori e spazio per i giovani (a seguire focus)

Realizzare la pista ciclabile Empoli-Fontanella è molto importante per collegare Ponte a Elsa al centro. In corso la prima progettazione (da chiudere entro il 2025) all'interno del tema della Ciclovia della Valdelsa lungo la Sr 429, per un costo stimato di 75.000 euro. Nel 2026 ci sarà la progettazione esecutiva e nel 2027 lo stanziamento di risorse per la partenza dei lavori.

Sistemazione giardini via Medaglie d’Oro della Resistenza con punti luce e panchine - Programmato per il 2025 e già realizzato

Lampioni da sistemare ai giardini via Salvo D’Acquisto e murales - Lampioni sistemati, murales programmato per il 2026 nel muro di via Senese Romana che si affaccia sul parco.

Manutenzioni al cimitero di Ponte a Elsa: gradini, infissi e servizi igienici - Programmato per il 2027

Senso unico in via Bastia Santa Flora - Intervento in valutazione

Asfaltatura via Bastia - Intervento in valutazione, si tratta di una strada vicinale

Sistemazione terreno del campo da calcio di Ponte a Elsa - Intervento in valutazione, l'amministrazione parteciperà a un bando regionale per il rifacimento del campo, il restauro degli spogliatoi e la sostituzione dei vecchi impianti di illuminazione.

Acquisto parcheggio dietro pasticceria Bonaccorsi a servizio di residenti e commercianti -Programmato per il 2026, l'area non è ancora negli strumenti urbanistici

Tra le novità annunciate, l'intitolazione del campo sintetico di calcio a 5 alla memoria di 'Nale', Giuliano Ciampalini, storico allenatore della frazione.

L'Ecopark di Ponte a Elsa

I SERVIZI DELL'ECOPARK

La serata è stata l'occasione per mostrare per la prima volta la planimetria del progetto eseguito all'EcoPark, la disposizione delle sale al piano terra e della terrazza al piano superiore. Il grande tema riguardava il futuro della struttura: quali servizi avrebbe accolto. Erano emersi molti indirizzi nel corso delle assemblee territoriali a Ponte a Elsa. L'amministrazione, nelle parole del sindaco, sta lavorando per destinare all'ambito socio-sanitario la gran parte della struttura, mettendo i locali interessati a bando aperto anche a soggetti privati. Chi vincerà il bando si occuperà anche della gestione del bar. Una sala rimarrà a disposizione del Comune e lì nascerà l'Urp di prossimità. Nell'area dell'Urp potrà essere svolto anche il servizio di prestito bibliotecario, a fianco dei servizi di prossimità. Allo studio anche uno spazio giovani proprio all'interno dell'EcoPark.

L'ARTE ALL'ECO PARK

Durante la serata è stata presentata da Sofia Bonacchi della Street Level Gallery di Firenze l'idea progettuale per i murales della facciata dell'EcoPark. La galleria da 9 anni realizza progetti di arte pubblica e per Ponte a Elsa ha lavorato l'artista e illustratrice Lisa Gelli, la quale ha sviluppato l'idea della cura e del processo di rigenerazione nell'EcoPark. Gelli aveva realizzato nel 2024, assieme a Sara Panicci, il murales sulla Casa del Popolo di Fontanella intitolato “Piccola Parigi, grande Fontanella”.

L'idea del bozzetto sarà quella di due donne, da sempre simbolo di cura all'interno della comunità, ciascuna nelle due ali della struttura a forma di ferro di cavallo. Nei dettagli si potrà apprezzare un collegamento importante con Ponte a Elsa: il fiume e il ponte. L'opera verrà cominciata a metà maggio e, tempo permettendo, sarà realizzata in due settimane. Si precisa che per realizzarla verranno utilizzati materiali acquistati da fornitori locali.

LE DOMANDE DAL PUBBLICO

Al termine dell'esposizione c'è stato spazio per le domande, principalmente incentrate su alcuni incroci trafficati della frazione.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

