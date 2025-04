80 anni di Gruppo Aeromodellistico Empoli: pergamena dal Comune

Nel 2025 compie 80 anni il Gruppo Aeromodellistico Empolese. Un traguardo storico, per una delle realtà più longeve del territorio di zona. L'amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio a chi sta portando avanti il lavoro cominciato nell'immediato dopoguerra, con l'intento di passare il testimone anche alla quarta generazione di appassionati. Il sindaco e l'assessora allo Sport hanno consegnato una pergamena all'intero gruppo, che nel corso degli anni si è evoluto passando dagli aeromodelli fino ai droni, abbracciando anche tanti appassionati che per hobby (o per lavoro) vogliono imparare la disciplina del volo comandato.

La premiazione è stata l'occasione per rinnovare l'invito a partecipare il 1 maggio la 33^ Festa dell'Elicottero con riproduzioni di aerei, jet acrobatici, elicotteri e una prova di volo gratuita per i partecipanti. L'iniziativa avrà inizio alle ore 9 ed è a ingresso libero al campo di volo di Marcignana, uno dei due riconosciuti dall'Enac nella Città metropolitana di Firenze.

Durante il conferimento della pergamena, il sindaco ha ricordato che 80 anni è un traguardo molto raro, considerando che si parla di volontariato. La passione personale è stata inquadrata in un progetto che è arrivato alla terza generazione e punta alla quarta. Il segreto, secondo il sindaco, è quello di trasmettere la passione e il coinvolgimento agli altri, facendo conoscere l'associazione e le proprie attività. L'assessora allo Sport ha ringraziato i presenti e ha accolto la proposta, effettuata secondo bando, per la partecipazione del Gae alla Festa dello Sport del prossimo 8 giugno.

LA STORIA - Il GAE nasce per mano di un gruppo di appassionati che si riunivano già da 10 anni. Primo e indimenticato presidente fu Ilio Del Rosso, che mantenne la carica per 50 anni. Nel 1950 la prima vittoria a livello nazionale e l'ottenimento di uno spazio per il volo, dietro lo stadio 'Castellani'. Proprio al 'Castellani, nel 1954, si tiene una grande manifestazione aperta ai migliori piloti italiani. Il primo campo di volo fu ottenuto a Marcignana, nel 1974, a due anni di distanza dalla prima mostra tenuta al Palazzo delle Esposizioni con 20mila visitatori. Nel 1990 nasce la Festa dell'elicottero, tenutasi per il 1 maggio, ricorrenza che rimane tutt'oggi valida e che avrà un sapore speciale proprio per gli 80 anni. Il GAE, pur essendo uno dei più longevi d’Italia, si è sempre rinnovato aprendosi alle nuove tecnologie, dal volo libero agli aerei a turbina e elettrici, alle riproduzioni di elicotteri e di aerei, rimanendo sempre alla vetta dei gruppi che hanno raggiunto ottimi risultati sia sportivi che divulgativi. Tra i piloti che hanno riportato i migliori risultati sportivi Luigi Corti, Renzo Mannucci, Simone Taddei, Enzo Dainelli, Luigi Livi e i figli Fabio (attuale presidente) e Massimo, Sacha Cecconi.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

