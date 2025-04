In/Canti e Banchi, si chiude con una maratona di “Corti teatrali”

Nobili decaduti e anziani smemorati. Salutisti e mangiatori incalliti. Cari estinti e malati immaginari. Ancora, segreti inconfessabili e donzelle innamorate, pettegolezzi e battibecchi. Una sequenza imperdibile di azioni e performance teatrali nei vicoli, nelle viuzze e negli angoli più suggestivi del Centro storico alto animeranno domenica il “gran finale” di In/Canti e Banchi, ”, Festival del teatro di strada in programma a Castelfiorentino dal 23 al 25 maggio.

Una domenica pomeriggio caratterizzata da una maratona di “Corti teatrali” (“Corti Circuito” il titolo del format, giunto alla 3° edizione) alla quale prenderanno parte ben otto compagnie provenienti da tutta la Toscana, all’interno di un programma organizzato e coordinato da Teatro Castello

Avvio degli spettacoli a partire dalle ore 16, con repliche no stop fino alle ore 19.00 quando è prevista la premiazione in Piazza del Popolo di quelli più belli, che saranno valutati in gran segreto al mattino al Ridotto del Teatro da una Giuria composta da rappresentanti delle compagnie di Castelfiorentino .

Passando dall’arco di Via Tilli, sarà possibile così imbattersi nel trio formato da Alberto Papa, Anna Amaducci e Michele Venturi con un estratto del “Malato immaginario”, mentre in Piazza del Popolo si esibiranno I Postumi Teatro con “Domani Cardio” un corto sull’eterno scontro tra la nostra parte più salutista e quella sempre “affamata”. Più in alto, di fronte all’Ufficio Anagrafe del Comune, la Compagnia Unicorno di Empoli presenterà “Madre Silas” incontro divertente e strampalato tra una ragazza ingenua che cerca risposte sull’amore ed una esperta di arti magiche.

Presso le scalette di Via Attavanti, Corte Tripoli Cinematografica proporrà un “Invito a cena con sorpresa”; protagonista un povero Conte squattrinato che pensa di risolvere così i propri problemi. Davanti al campanile, lungo Via San Lorenzo, sarà possibile incontrare Rachele Rossi e Simone Cecchi che saranno travolti da una sequenza di equivoci nel tentativo di nascondere le loro “Indiscrezioni”, mentre la Compagnia del Molo sarà ospite in un giardino in cima a Via San Lorenzo con un divertente battibecco tra due coniugi anziani entrambi con la memoria un po' labile (“Io sono Herbert”).

Un dramma etico (“Come elefanti”) sarà il tema dello spettacolo in Via Forese Adimari, dove la Compagnia L’Anello sarà alle prese con l’ultimo desiderio di un caro estinto, mentre l’Associazione il Gabbiano si esibirà alla Piazzetta dell’olio con “Il quinto fidanzato”, performance esilarante che vedrà un uomo intento a nascondere il lavoro che fa al futuro genero..

Gran Finale alle 19 in Piazza del Popolo, dove saranno premiati i primi 3 Classificati scelti dalla Giuria, il tutto con divertenti interruzioni dalle finestre del Comune.

