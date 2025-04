Incendio in condominio a Firenze, intervengono i vigili del fuoco

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest, sono intervenuti dalle ore 13:25 nel comune di Firenze in Via Don Lorenzo Milani, per un incendio di materiale situato in un disimpegno condominiale situato in prossimità dei garage di un edificio composto da 3 piani fuori terra.

Sul posto inviata una squadra, un’autobotte e un’autoscala a scopo precauzionale, per la presenza dei fumi della combustione. Durante le operazioni di spegnimento i Vigili del fuoco hanno soccorso una donna di anni 82 ed è stato necessario l’intervento del personale sanitario per il trasporto in ospedale per accertamenti.

