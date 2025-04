Morta dopo incidente stradale l'ex parlamentare Angela Francese

È morta oggi all’ospedale Misericordia di Grosseto, dopo otto giorni di agonia, Angela Francese, 75 anni, ex parlamentare del PCI e storica dirigente del partito in Campania. Il decesso è avvenuto in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto il 21 aprile, giorno di Pasquetta, lungo l’Aurelia, nei pressi del Chiarone a Capalbio, in Maremma.

Francese si trovava in auto con il fratello quando il mezzo è rimasto coinvolto in un violento scontro frontale. Entrambi sono stati trasportati in ospedale, ma per l’ex deputata le condizioni sono apparse subito gravissime: è stata ricoverata in rianimazione e sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza. Dopo otto giorni di lotta tra la vita e la morte, oggi è arrivata la notizia del decesso. La salma è ora a disposizione della procura.

Originaria di Secondigliano, quartiere popolare di Napoli, Francese si era trasferita a Melito con la famiglia negli anni Settanta. Eletta in Parlamento, nel 1987 fu nominata segretaria dell’Ufficio di presidenza della Camera, collaborando con Nilde Iotti, prima donna presidente della Camera dei deputati. Figura di riferimento della sinistra napoletana e campana, aveva dedicato gran parte della sua vita all’attività politica e all’impegno sociale.