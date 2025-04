Morto Benedetto Ceraulo: uccise Maurizio Gucci

Benedetto Ceraulo, 63 anni, noto per essere stato l’esecutore materiale dell’omicidio di Maurizio Gucci nel 1995, è morto all’ospedale di Cisanello a Pisa. L’uomo era ricoverato in condizioni gravissime dal 22 aprile scorso, quando aveva sparato al figlio Gaetano, 37 anni, durante una violenta lite avvenuta nel giardino della loro abitazione a Santa Maria a Monte.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la lite sarebbe nata per futili motivi: a scatenare la furia omicida dell’uomo sarebbe stato un graffio sull’automobile provocato dal figlio. Ceraulo ha esploso due colpi di pistola al volto del giovane, poi ha rivolto l’arma contro sé stesso, sparandosi alla testa con un’arma di piccolo calibro.

Gaetano è riuscito a fuggire e a chiedere aiuto. È stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per rimuovere un proiettile e ricomporre alcune fratture facciali. Il padre, invece, è rimasto in coma per una settimana fino al decesso avvenuto il 29 aprile.

Benedetto Ceraulo era stato condannato a 28 anni di carcere per l’omicidio di Maurizio Gucci, avvenuto il 27 marzo 1995 a Milano. Dopo aver scontato parte della pena, era stato ammesso al regime di semilibertà e si era trasferito in Toscana. La notizia della sua morte ha riacceso i riflettori su uno dei casi di cronaca nera più noti degli anni Novanta, tornato alla ribalta con il film "House of Gucci" diretto da Ridley Scott.

Patrizia Martinelli Reggiani era stata la mandante dell'omicidio dell'ex marito Maurizio Gucci, per il quale era stata condannata a 26 anni di reclusione. È tornata in libertà nel 2016, quando è stata rilasciata per buona condotta dopo aver scontato 18 anni.

