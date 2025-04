Nidi, centri estivi, educazione: l'investimento di Montelupo Fiorentino

L’Amministrazione Comunale di Montelupo Fiorentino conferma il proprio impegno nel garantire l’accesso ai servizi per l’infanzia e nel promuovere politiche a sostegno della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, in un’ottica di pari opportunità tra uomini e donne.

Grazie alle risorse assegnate nell’ambito del Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e Istruzione (annualità 2024), pari a oltre 73mila euro, il Comune ha deciso di adottare una serie di interventi concreti per supportare le famiglie e migliorare l’offerta educativa sul territorio.

In particolare, una parte dei fondi sarà destinata alla riduzione delle rette dei servizi educativi per le famiglie residenti con ISEE compreso tra 40.000 e 50.000 euro; che non rientrano nelle agevolazioni del bando regionale “Nidi Gratis”.

Questo contributo interesserà i bambini iscritti al nido d’infanzia pubblico Madamadorè, allo spazio gioco pubblico Marcondiro, e ai nidi d’infanzia privati accreditati presenti sul territorio comunale.

Un ulteriore investimento sarà finalizzato al sostegno dei centri estivi organizzati dalle scuole dell’infanzia paritarie, offrendo così alle famiglie nuove opportunità di conciliazione nei periodi di sospensione scolastica.

Risorse importanti saranno inoltre dedicate al mantenimento delle attuali tariffe del nido comunale Madamadorè e al potenziamento del coordinamento pedagogico del nuovo Polo per l’Infanzia 0-6 anni in fase di realizzazione, a testimonianza della volontà di costruire un sistema educativo di qualità, inclusivo e sostenibile.

"L'accesso a servizi educativi di qualità fin dalla prima infanzia è un elemento essenziale per lo sviluppo del nostro territorio," commenta il sindaco. "Favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, sostenere le famiglie nella gestione dei tempi quotidiani e investire sull’educazione dei più piccoli sono scelte strategiche per costruire una comunità più equa e solidale."

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa