Palio di Fucecchio, cresce l'attesa: al via le iscrizioni per le previsite

Il conto alla rovescia per il 44° Palio di Fucecchio è ufficialmente iniziato. Al via le iscrizioni dei cavalli per le previsite, il primo passo fondamentale che porterà alla selezione dei protagonisti della corsa più amata dai fucecchiesi e da tanti appassionati di Palio. Fino alle ore 14 di venerdì 9 maggio, sarà possibile iscrivere i cavalli direttamente online sul sito www.iscrizionipaliodifucecchio.it

Dopo il successo riscontrato in occasione delle Corse di Primavera, che hanno regalato spettacolo con tante batterie combattute, si passa adesso alla fase più importante. Attraverso le previsite, e dopo attenti controlli sanitari e tecnici, saranno infatti selezionati i 12 cavalli che andranno a comporre il lotto ufficiale del Palio.

Uno dei momenti più attesi, sarà poi la suggestiva serata della “tratta”, in programma mercoledì 14 maggio in piazza Montanelli, durante la quale si svolgerà il sorteggio che assegnerà i cavalli alle 12 contrade. Un momento di grande emozione, in cui ogni contrada si affiderà alla buona sorte nella speranza di poter ottenere uno dei cavalli più forti del lotto ed ambire così alla vittoria del fatidico 18 maggio.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

