Primo Maggio, non esporre i rifiuti porta a porta lungo il corteo a Montemurlo

Alia Multiutility informa che, in occasione della manifestazione nazionale prevista per giovedì Primo Maggio a Montemurlo, su indicazione delle forze dell’ordine e per motivi di sicurezza si procederà alla chiusura temporanea ed alla rimozione di contenitori stradali (cestoni, cestoni e campane del vetro) che si trovano lungo gli itinerari dei cortei.

Si invitano, inoltre, i cittadini e le utenze non domestiche a non esporre i contenitori per la raccolta rifiuti porta a porta nelle strade interessate dall’evento, ricordando che la frazione prevista per il 1° Maggio (residuo non riciclabile) verrà raccolta sabato 3 maggio. Il provvedimento scatterà a partire dalle ore 8 e resterà in vigore fino a cessate esigenze.

In occasione della manifestazione nazionale di Cgil, Cisl e Uil “Primo maggio 2025”, le zone interessate dal corteo e dai provvedimenti sono quelle di piazza della Libertà, piazza della Repubblica, via Garibaldi, via Indipendenza, via Matteotti, via Montalese (da Via Scarpettini a Piazza della Repubblica e da Piazza della Repubblica a Via Barzano), via F.lli Rosselli, via Livorno, via Carducci, via Pascoli, via Montalese, ed ancora via Buricchi, via Rubicone e via Cagliari.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Alia tramite Aliapp, oppure telefonare al call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800. 888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile).

Fonte: Alia Servizi Ambientali S.p.A.

Notizie correlate