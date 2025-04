Regionale Siena-Empoli soppresso, la segnalazione: "Condizioni di viaggio disumane"

"Un'intera scolaresca delle elementari è stata lasciata sul binario alla stazione a Castelfiorentino, nonostante avesse i biglietti prenotati". La segnalazione di una lettrice, pendolare sulla tratta tra Poggibonsi e Empoli, riporta a quanto successo nella mattinata di oggi, martedì 29 aprile. Il regionale 18204 (che a Castelfiorentino passa verso le 7.07) è stato soppresso e i passeggeri sono stati dirottati sul successivo 18208, che arriva tredici minuti dopo.

Continua la segnalazione: "Sul treno le condizioni di viaggio sono state disumane con passeggeri oltre la capienza consentita, persone in piedi lungo i corridoi che cadevano a ogni frenata, persone anziane in piedi in evidente stato di disagio e turisti in piedi con le valigie che deploravano le condizioni dei trasporti italiani".

E ancora: "La capotreno era in difficoltà per il sovraccarico di passeggeri. Nella stazione di Granaiolo ha detto di non riuscire ad aprire le porte per i troppi passeggeri accalcati contro le porte con il rischio che cadessero".