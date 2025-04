Rotatoria piazza Biagi, FI: "Nuovo allestimento fuori luogo"

Circa un mese fa è stato inaugurato in pompa magna e con una solennità decisamente fuori luogo il nuovo allestimento della rotatoria di Piazza Biagi a Ponte a Egola.

Al di là dell’inestetismo dell’opera, composta per lo più da una grigia colata di cemento circondata da un effimero manto di erba sintetica, il Coordinamento Comunale di Forza Italia San Miniato ne sottolinea anche la totale inutilità dato che una rotatoria ben visibile già c’era.

Fa sorridere l’affermazione del presidente del consiglio regionale Mazzeo, immancabilmente presente laddove ci sia un nastro da tagliare, che l’opera costituisca un omaggio alla storia ed alle tradizioni di Ponte a Egola dal momento che i rioni di Ponte a Egola sono cinque e l’istallazione ne comprende soltanto tre.

Ben farebbero, a nostro avviso, il Sindaco e l’Assessore ai lavori pubblici a non limitarsi ad una superficiale celebrazione della storia della concia della pelle a Ponte a Egola ma a porre approfondita attenzione alle annose problematiche di questafrazione che anche nell’ultimo bilancio di previsione è stata completamente ignorata con buona pace dei proclami fatti in campagna elettorale.

Basti pensare alla nuova scuola media, alla casa delle associazioni, al recupero dell’ex cinema e delle concerie dismesse.

Il fatto stesso che la Giunta giustifichi continuamente la sua inattività trincerandosi dietro i presunti tagli operati dal Governo nazionale mentre poi come per magia fa saltare fuori avanzi di bilancio per finanziare opere che hanno l’unico scopo di gettare fumo negli occhi alla cittadinanza dimostra, una volta di più, l’inadeguatezza dell’attuale amministrazione.



Forza Italia San Miniato