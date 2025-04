Domenica 11 maggio la Misericordia di San Romano organizza a Montopoli, presso il poliambulatorio multidisciplinare in via Matteotti l'ottava edizione di "Medici in piazza". Dalle 9 fino alle 12.30 sarà possibile effettuare visite e screening, nonché ricevere informazioni e consulenze. Previsto anche uno sportello pediatrico.

