Traffico di rifiuti tessili tra Pistoia e Prato, undici persone coinvolte

Il traffico di rifiuti tessili tra Prato e Pistoia è al centro di un'inchiesta della Dda di Firenze condotta dai carabinieri. È stata scoperta una strutturata organizzazione criminale composta prevalentemente da persone di origine campana domiciliati o residenti in Toscana, tra le province di Prato e Pistoia. Undici persone sono coinvolte, così come tre società tessili gestite sia da italiane sia da cinesi.

Sarebbero state gestite in maniera illecita quasi 100 tonnellate di rifiuti, consentendo risparmi sui costi di gestione dei rifiuti per diverse decine di migliaia di euro. Sarebbero stati trovati in terreni o capannoni in disuso i sacchi neri con gli scarti.

L'inchiesta, iniziata a febbraio 2023, è stata condotta con pedinamenti, videoriprese e altre attività tecniche. Dall'analisi delle modalità di rinvenimento e sequestro di molteplici sacchi neri abbandonati effettuati dai militari di Pistoia e Prato, il Noe ha focalizzato l'attenzione sull'organizzazione composta da soggetti di origine campana.

