Trekking, a Vinci ritorna il 'Cammino Santo Sano'

Torna il Cammino Santo Sano, un percorso trekking sui sentieri da Vinci a Sant’Ansano con la rievocazione storica di un antico rito, in costume cinquecentesco, della città di Vinci, domenica 4 maggio 2025 dalle ore 14,30 con ritrovo in Piazza della Libertà (iscrizioni presso Ufficio Turistico di Vinci tel. 0571 933285 – ufficioturistico@comune.vinci.fi.it entro il primo maggio). È prevista una quota di iscrizione per il rimborso spese delle guide ambientale e storica, l’assicurazione e la merenda a Sant’Ansano con i prodotti del territorio.

La manifestazione presenta e coniuga molteplici e interessanti aspetti: ambientalistico, storico, culturale, enogastronomico e turistico. Il tutto è stato possibile grazie alla sinergia e collaborazione di molte associazioni del territorio: Montalbano Domani, Pro Loco, Strade dell’Olio e del Vino Le colline di Leonardo, Archivio Vinci nel Cuore, Misericordia di Vinci, Contrada Porta a Palagio di Cerreto Guidi oltre alle Parrocchie di Vinci e Sant'Ansano. Nell’occasione saranno presenti rappresentanti di altre comunità legate al culto di Sant’Ansano, quest’anno Dofana (Castelnuovo Berardenga) e Allerona (Terni). L’evento è patrocinato e sostenuto dal Comune di Vinci.

La manifestazione, nata negli anni del Covid, è senza dubbio cresciuta. La riscoperta di un antico rito cinquecentesco, tratto dagli statuti comunali, è stata l’occasione per riaprire un vecchio sentiero tra Vinci e Sant’Ansano (peraltro disegnato, nei primi del Cinquecento, addirittura da Leonardo nelle sue carte del territorio) accompagnati da guide professionali, assistere al tradizionale dono del cero con rievocazione storica in costumi cinquecenteschi della visita del Podestà e della Compagnia dello Spirito Santo e, secondo quanto prevedevano i vecchi testi, con una merenda conviviale. A fare da cornice all’evento, la bellezza del paesaggio, la storia e le tradizioni del Montalbano, la suggestione dell’antica Pieve romanica.

Fonte: Vinci nel Cuore - Ufficio stampa