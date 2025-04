Ultimi appuntamenti del mese a Palazzo Leggenda

La bella stagione sembra pian piano arrivare e Palazzo Leggenda è pronto a salutare il mese di aprile che ha visto la partecipazione di tante bambine e bambini, ragazze e ragazze, pieno di storie, letture e incontri fantastici. Adesso manca poco e il mese di maggio è già alle porte con tante sorprese.

Tuttavia a Empoli già si respira l’ottava edizione di ‘Leggenda Festival’ e proprio, domani, mercoledì 30 aprile 2025, ci sarà un appuntamento nella Torre delle storie, alle 17, per continuare il viaggio tra libri, autrici e autori del festival. Letture per bambine e bambini dai 4 agli 8 anni.

Salutato il mese di aprile, con un balzo arriva maggio. Il programma è già online e con un clic a https://biblioteca.comune.empoli.fi.it/il-programma-di-maggio/ si può consultare. Intanto i primi appuntamenti: venerdì 2 maggio, alle 17, letture piccine picciò, per bambine e bambini dai 2 ai 6 anni; sabato 3 maggio, alla 10.30, ‘Tuttomondo con Keith Haring’, per ricordare Keith Haring, formidabile artista del secolo scorso, Palazzo Leggenda si riempie delle sue figure. Saranno realizzate sculture mobili da appendere, ispirate dalle simpatiche figure delle sue opere. Attività per bambine e bambini da 4 a 8 anni. Prenotazione consigliata.

Il pomeriggio, alle 16.30, ‘I silent e la chitarra’: un sabato pomeriggio di libri senza parole e tanta musica. È un'opportunità per sognare, esplorare e lasciarsi trasportare in mondi fantastici, tutto mentre si crea un legame speciale tra parole e musica. Un'esperienza che nutre l'anima e stimola la fantasia. Per bambine e bambini da 4 a 9 anni.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa