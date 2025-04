CEAM è sempre più green: ecco il nuovo impianto fotovoltaico

Ormai la grande trasformazione del Gruppo CEAM è in atto, con la costituzione della HOLDING e la razionalizzazione delle attività in essere e con la creazione di nuove aziende funzionali, oltre la previsione di acquisire quote di altre delle quali ci sono trattative in corso, ma siamo anche alle porte dell’inizio dei lavori di ampliamento che attendiamo da quasi 8 anni ormai e che ci permetterà di avere quasi il raddoppio degli spazi utili, con una sede veramente futuristica e innovativa, per poter creare spazi più adatti alle produzioni e sostenere le numerose assunzioni già in essere per ampliare le varie aree produttive di elettronica, informatica e meccanica.

Ma la vera notizia nella notizia è che CEAM è sempre più green e già sulla struttura esistente a fronte di un consumo di circa 25KW di media, è stato installato da una delle società del nostro gruppo, MMT S.r.l. specializzati in impianti elettrici e di automazione, solo la prima parte di un nuovo impianto di produzione a pannelli fotovoltaici di potenza 43 kW e 30 KW di accumulo in batterie per il backup di sicurezza. Questo ci permette già adesso di essere completamente autonomi nella stagione estiva e parzialmente autonomi per il 70% anche nella stagione invernale.

Con il progetto in essere, ed i nuovi ampliamenti aziendali che saranno completate e operative entro circa 12-15 mesi, ci permetterà di ampliare ancora questo impianto, fino ad arrivare a circa 100 KW di pannelli fotovoltaici installati e 130KW di batterie, riuscendo quindi a coprire tutto il fabbisogno che nel frattempo aumenterà non poco, oltre a permetterci di avere una riserva per la creazione di una eventuale comunità energetica già studiata.

Oltre alla progettazione e realizzazione dell’impianto fotovoltaico, è stato interconnesso in ottica 5.0 alla supervisione centralizzata, che è basata su uno dei nostri prodotti di punta interamente progettato da CEAM e sviluppato in oltre 20 anni, la Piattaforma Software CWS IoT di Monitoraggio e Controllo. Tale software oltre a gestire in maniera integrata tutti i consumi energetici aziendali e controllare la produzione da parte dell’impianto fotovoltaico è già predisposto per la gestione integrata e condivisa di comunità energetiche e tutte le funzioni per il dispacciamento, argomento molto attuale al giorno d’oggi.

Ma come se non bastasse, a riduzione dell’impatto ambientale da ormai da oltre due anni buona parte dell’illuminazione esterna della sede di Empoli Pozzale è realizzata con innovativi lampioni Off-Grid solari dotati di Pannello FV e Batterie autonome, per un consumo pari a circa 15 KW, operativi sia in inverno che in estate.

"Tutto questo ad oggi ci ha già permesso, solo per quanto riguarda la parte energetica, di evitare l’emissione di ben 6,6 tonnellate di CO2 in ambiente, rendendo orgogliosi di fare anche noi la nostra parte per salvare il pianeta.

Siamo veramente felici e orgogliosi di questo ennesimo sogno che si realizza e che celebra ben oltre le parole, come è nel nostro stile pragmatico, gli oltre 60 anni dell’azienda, sempre in crescita costante e degna cornice anche per i prodotti fortemente innovativi e i numerosi brevetti che siamo in grado di esprimere senza sosta, operando ormai a livello globale con le maggiori imprese del mondo. Mio Padre Francesco sarebbe orgoglioso di vedere che siamo andati ben oltre i suoi già lungimiranti sogni", così il presidente CEAM Simone Campinoti.

