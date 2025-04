A Cecina minorenne denunciato per spaccio: trovato con 9 dosi di cocaina

Durante un’attività di controllo finalizzata alla sicurezza pubblica e alla lotta allo spaccio di droga, i Carabinieri di Cecina hanno denunciato un minorenne per detenzione ai fini di spaccio. Il ragazzo è stato fermato nella frazione di Vada, area già oggetto di monitoraggio per movimenti sospetti.

A seguito di pedinamenti e perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di 9 dosi di cocaina (circa 10 grammi) e di un bilancino di precisione. Arrestato in flagranza, è stato successivamente condotto a casa in attesa della convalida.

Il Tribunale per i Minorenni di Firenze ha disposto per lui la misura cautelare della permanenza domiciliare con prescrizioni, autorizzandolo solo per scuola e attività previste dai servizi minorili.

Il procedimento è ancora in fase preliminare e il giovane è da considerarsi presunto innocente fino a sentenza definitiva.