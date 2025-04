A Lari è tutto pronto per la festa del Primo Maggio

Lari si prepara a ospitare l'undicesima edizione del Primo Maggio, il festival a ingresso gratuito organizzato dall'associazione La Rossa nel centro storico del borgo.

Da prima di pranzo a dopo cena tante le attività e le iniziative previste: concerti di tanti generi diversi con La Balotta Continua, Hotel La Salle, Lou Tapage, 71 Jpm; la mostra su Italo Calvino; il dibattito sull'economia di guerra, tagli al pubblico, ricadute sul lavoro e forme di lotta con proposte alternative; interventi dal palco; area ristoro a km 0; bar; birreria; lo spazio bambini con Circusbandando e Scintilla; il mercatino dell'artigianato; gli stand di associazioni; cori con Or'coro, I ribelli in cor, Coro Garibaldi d'Assalto; danze e percussioni con Batucada Agogo. Il tema principale sarà ovviamente il lavoro nel dibattito al teatro ma tanti quelli che saranno trattati: guerra, economia, informazione, democrazia, ambiente, disuguaglianze e discriminazioni, giustizia sociale, questioni di genere, tagli allo stato sociale e ai servizi pubblici, i referendum, ecc., con la partecipazione di persone e organizzazioni che, con i loro volontari, portano avanti lotte e proposte alternative a quelle attualmente in essere, con l'obiettivo di cercare di creare una rete. Il tutto accompagnato da momenti di convivialità, ottima cucina, balli e divertimento.

La festa, eco-sostenibile e totalmente auto-finanziata, come tutte le iniziative dell'associazione La Rossa è realizzata grazie all'impegno dei tanti volontari e delle tante volontarie che mettono a disposizione le loro forze e il loro tempo per questo progetto collettivo. Per questo chiunque vorra' contribuire anche come volontario sarà il benvenuto, come anche chi vorra' contribuire attraverso il crowdfunding "Una casa per La Rossa" sulla pagina Produzioni dal Basso, aiutandoci cosi nel nostro progetto di una casa dove poter portare avanti le nostre attività, lotte e iniziative tutto l'anno.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate