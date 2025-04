A San Miniato torna il mercatino del piccolo antiquariato nel cuore del centro storico

Come ogni prima domenica del mese torna l'appuntamento col mercatino del piccolo antiquariato e dell'artigianato nel centro storico di San Miniato, organizzato da Fondazione San Miniato Promozione con la collaborazione dell'amministrazione comunale sanminiatese. Per tutta la giornata di domenica 4 maggio 2025 (dalle 9 alle 19) sarà possibile trovare oggetti di antiquariato, vintage, usati e di piccolo artigianato al mensile appuntamento in centro storico; tra mobili, decoupage, oggettistica, collezionismo, curiosità, opere d’ingegno, ce ne sarà come sempre per tutti i gusti e per tutte le passioni.

Gli spazi che ospiteranno questi tesori sono i Loggiati di San Domenico e Piazza della Repubblica (conosciuta anche come Piazza del Seminario), alcuni degli angoli più belli e di rilevanza storica e artistica della Città della Rocca federiciana e del tartufo bianco pregiato. Si ricorda che dalle 16 di domenica 4 maggio alle 5 di lunedì 5 maggio sarà attiva la ZTL nel centro storico. Per info 057142745 oppure ufficio.turismo@sanminiatopromozione.it.

Fonte: Ufficio Stampa