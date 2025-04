A Staffoli e Santa Croce, arriva lo sportello ambiente di Geofor: "Un servizio di prossimità per i cittadini"

Uno sportello per accorciare le distanze tra Geofor, l'azienda che eroga i servizi ambientali e i cittadini. Nasce con questo intento lo Sportello ambiente, nell'ottica di far migliorare ulteriormente la situazione ambientale e i servizi di gestione dei rifiuti in tutto il comune. Per la prima volta nel capoluogo e a Staffoli verrà aperto questo ufficio, una decisione dell'amministrazione Giannoni per rendere più facile l'accesso ai servizi erogati da Geofor alla popolazione e migliorare di conseguenza l'intero ciclo dei rifiuti.

Il primo sportello verrà aperto il prossimo lunedì, 5 maggio a Staffoli in via dell'Indipendenza alla sede distaccata del comune. L'ufficio a servizio dei cittadini di Santa Croce invece verrà aperto nel centro del capoluogo alla Casa delle associazioni in corso Mazzini. Il primo giorno di apertura in questo caso sarà il prossimo 22 maggio. I due sportelli saranno aperti ogni 15 giorni e i cittadini potranno rivolgersi all'uno o all'altro indistintamente.

“Allo sportello ambiente – spiega l'assessore all'ambiente Sonia Boldrini - saranno fornite tutte le informazioni sui servizi ambientali, consegnato il materiale necessario alla raccolta domiciliare, tra i quali i sacchi in polietilene semitrasparente di colore giallo per la raccolta del rifiuto multimateriale (lattine, barattoli, cartoni per bevande, imballaggi di plastica) che sostituiranno il mastello. Inoltre potrà essere presentata la richiesta per l’attivazione di servizi individuali come il biocomposter e la raccolta domiciliare dei prodotti sanitari assorbenti psa (pannolini/pannoloni) che prevede la consegna dei sacchi di colore viola. Per tale servizio lo sportello sarà particolarmente utile, visto che la richiesta deve essere rinnovata ogni anno e l'unica alternativa è quella di farla da soli on line”. Allo sportello ambiente potranno anche essere fatte segnalazioni riguardanti eventuali problemi ambientali che verranno poi gestite da Geofor o dall'ufficio ambiente.

“Con questa iniziativa - continua l'assessore Boldrini - vogliamo dare un 'opportunità in più ai cittadini e abbiamo cercato di trasformare il rapporto tra il cittadino e Geofor in un servizio di prossimità. Le logiche ambientali del nostro tempo, richiedono sempre più precisione e puntualità nella gestione dei rifiuti per spingere al massimo la differenziazione, i processi di riciclo e il riutilizzo delle materie prime seconde. Questo si traduce in una gestione dei rifiuti da parte del cittadino sempre più attenta ed è giusto quindi dare anche un riferimento per tutte le questioni pratiche agli utenti, che poi sono il primo motore della differenziazione. Per questo abbiamo ritenuto utile attivare questo servizio che speriamo diventi un riferimento per tutti i cittadini. Nei due sportelli infatti sarà presente un dipendente di Geofor in grado di aiutare l'utente e dare risposte puntuali sulle varie questioni che si potranno verificare”.

Lo Sportello ambiente sarà quindi a disposizione di tutti cittadini per la gestione degli aspetti pratici, mentre per tutte le questioni amministrative e contabili, ovvero quelle relative alla Tari i cittadini dovranno continuare a rivolgersi agli uffici comunali.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio Stampa

