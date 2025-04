Approvata all’unanimità la mozione di FdI per istituire a Empoli la Giornata del Rispetto

Il Consiglio Comunale di Empoli ha approvato all’unanimità, nella seduta di ieri, la mozione presentata dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia per istituire anche nella nostra città la “Giornata del Rispetto”, prevista dalla legge 17 maggio 2024, n. 70, da celebrarsi ogni anno il 20 gennaio.

Primo firmatario della mozione è Cosimo Carriero, Capogruppo di Fratelli d’Italia Empoli e presidente di Gioventù Nazionale Empolese-Valdelsa, insieme ai consiglieri Francesca Peccianti e Danilo Di Stefano.

«Siamo molto soddisfatti – dichiara Carriero – perché il Consiglio ha approvato questa mozione all’unanimità. È un segnale importante. Ma voglio essere chiaro: per noi il rispetto non è solo una parola bella da scrivere nei documenti. È un principio che deve guidare la società, fondato sulla responsabilità, sulla disciplina, sul riconoscimento della dignità dell’altro. Il rispetto si dà, si insegna e solo così si puo’ pretende. È così che si costruisce una comunità forte, non con i buoni propositi ma con l’esempio e con regole condivise.»

Durante l’intervento in aula, Carriero ha scelto di ricordare Willy Monteiro Duarte, il giovane ucciso a Colleferro nel 2020 per aver difeso un amico vittima di un’aggressione.

«Willy è il volto e il simbolo di questa Giornata. Un ragazzo di 21 anni che ha sacrificato la propria vita per un gesto di coraggio e umanità. È a lui, e a chi ogni giorno subisce ingiustizie e sopraffazioni, che vogliamo dedicare questo impegno. Il rispetto, quello vero, nasce proprio da qui: dalla capacità di agire per difendere il prossimo, anche quando costa caro.»

Sul piano politico, Carriero ha commentato anche l’emendamento presentato dalla maggioranza: ««Come spesso accade, la maggioranza a trazione PD ha sentito la necessità di apporre il proprio sigillo, sottolineando che su questi temi è già attiva e operosa. Siamo lieti che il Comune di Empoli stia già portando avanti iniziative in questa direzione – ci mancherebbe – ma riteniamo che non vi fosse necessità di un’intera pagina di emendamento per ribadire quanto, in fondo, era già pacifico. Le nostre proposte non vogliono né sostituire né sovrapporsi a ciò che è in essere: intendono piuttosto integrarsi e arricchire, con spirito costruttivo, l’azione amministrativa su tematiche che appartengono alla sfera dei valori condivisi. Abbiamo accolto l’emendamento con senso istituzionale e rispetto per l’aula, consapevoli che – su un argomento così alto – il nostro dovere fosse quello di superare le consuete logiche di schieramento per affermare un principio universale.»

La mozione impegna l’Amministrazione Comunale a promuovere iniziative concrete, rivolte in particolare ai giovani e alle scuole, per celebrare ogni anno il 20 gennaio come Giornata del Rispetto.

«Viviamo in un’epoca in cui la violenza, l’arroganza e il disprezzo per l’altro sono sempre più diffusi – ha concluso Carriero – sui social, nelle strade, perfino nelle aule scolastiche. Serve un messaggio forte: il rispetto non è sottomissione, è giustizia. Non è debolezza, è forza. E chi, come Willy, ha pagato con la vita per difendere un amico, ci ricorda che il rispetto è ciò che rende umani. Questo valore non è né di destra né di sinistra: è il fondamento della civiltà.»

Cosimo Carriero,

Capogruppo di Fratelli d’Italia Empoli