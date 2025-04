'Care leavers', Regione contribuisce all’affitto per sostenere la loro autonomia

Un contributo di tre anni per il pagamento dell’affitto: è questa l’opportunità che la Regione Toscana mette a disposizione dei “care leavers” per sostenere il loro cammino di autonomia. Un’opportunità che diventerà concreta già in questi mesi: le domande per accedere al contributo possono essere già inoltrate.

I “care leavers” sono giovani di età compresa tra i 18 e i 21, residenti fuori dal nucleo familiare di origine sulla base di un provvedimento di tutela dell’autorità giudiziaria. Di solito vivono in comunità residenziali o in affido eterofamiliare: la possibilità di poter vivere autonomamente rappresenta un passo decisivo nel loro cammino di vita.

La Regione ha predisposto un bando, inserito all’interno del progetto Giovanisì, finanziato da un intervento da 500.000 euro diviso in tre annualità (2025, 2026 e 2027) per sostenere questa loro esigenza.

“L’obiettivo generale di questa misura regionale – spiegano il presidente Eugenio Giani e l’assessora alle politiche sociali Serena Spinelli – che va ad aggiungersi ai percorsi per i “care leavers” attivati con la sperimentazione nazionale, è quello di aiutare concretamente ragazzi e ragazze che vengono da percorsi di vita molto difficili a conquistare autonomia e a realizzare i propri progetti. Avere un supporto di questo tipo, in un ambito importante come quello della casa, può contribuire in modo significativo a realizzare i loro progetti e le loro aspirazioni”.

Per poter accedere a questa opportunità i giovani “care leavers” dovranno essere residenti in Toscana e avere un Isee non superiore a 9.360 euro. Se la domanda verrà accolta potranno beneficiare di un contributo al pagamento del canone di locazione da un minimo di 2.700 a un massimo di 4.200 euro all’anno per un periodo di tre anni.

I “care leavers” potranno realizzare la loro autonomia sia utilizzando soluzioni abitative singole, sia realizzando forme di convivenza. Avranno più di un mese di tempo per presentare le loro domande: il termine finale per la presentazione è il prossimo 3 giugno.

Tutte le informazioni sul bando sono pubblicate sul sito della Regione Toscana e di Giovanisì:

- https://www.regione.toscana.it/-/contributo-al-pagamento-dell-affitto-per-care-leavers

- https://giovanisi.it/bando/contributo-allaffitto-per-care-leavers/

Fonte: Regione Toscana

