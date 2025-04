'Casa Sicura' inaugurata al Centro Coop di Empoli: sicurezza e prevenzione domestica in primo piano

Una vera e propria casa su ruote per educare alla sicurezza domestica. È stata inaugurata questa mattina, 30 aprile 2025, al Centro Coop di Empoli, in via Raffaello Sanzio, l’iniziativa 'Casa sicura', promossa dalla Regione Toscana e dalle tre Aziende USL toscane, in collaborazione con Unicoop Firenze e con il supporto dell’associazione Auser Empoli.

Il modulo, allestito nel porticato del centro commerciale, rimarrà visitabile fino al 13 giugno e permetterà a soci e clienti Coop di partecipare a incontri dimostrativi e didattici volti a prevenire gli incidenti domestici, un fenomeno spesso sottovalutato ma dalle conseguenze molto serie.

All'inaugurazione erano presenti il vicedirettore del Dipartimento Prevenzione di USL Toscana Centro, il dottor Giovanni Nardone, l’assessore al diritto alla salute e alla sanità della Regione Toscana, Simone Bezzini, la presidente del consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze, Daniela Mori, la presidente della sezione soci Coop di Empoli, Francesca Marini, e Claudio Vanni, responsabile relazioni esterne di Unicoop Firenze.

All’interno della 'Casa sicura' – un ambiente di 14 metri quadrati che riproduce fedelmente tutti i locali di un’abitazione – i visitatori troveranno indicazioni pratiche, strumenti e misure protettive per ridurre il rischio di cadute, urti, tagli, ustioni, intossicazioni, folgorazioni, incendi ed esplosioni. Un percorso guidato di circa 30 minuti, curato da operatori del Dipartimento Prevenzione e da tecnici e assistenti sanitari, permetterà di apprendere comportamenti corretti e tecniche preventive in modo coinvolgente e concreto.

Durante l’inaugurazione, Giovanni Nardone ha evidenziato come in Toscana si registrino 113.000 accessi all’anno al pronto soccorso per incidenti avvenuti in casa, e come in Italia si contino circa 5000 decessi annui. "Alcune delle vittime hanno tra 0 e 4 anni - ha sottolineato - e l’impatto psicologico è elevato, perché tutto avviene in quello che consideriamo il luogo più sicuro: la nostra casa". Per questo, ha spiegato, è fondamentale proporre percorsi formativi esperienziali che vadano oltre le semplici brochure: "Chi entra nella 'Casa sicura' affronta un’esperienza diretta, concreta, che insegna davvero a prevenire".

Anche l’assessore regionale alla sanità, Simone Bezzini, ha rimarcato l’importanza dell’iniziativa: "Tendiamo a sottovalutare gli incidenti domestici, ma i numeri ci dicono che è un problema enorme. Cadute, urti e ustioni non sono solo fastidi: in molti casi si trasformano in eventi gravi. Con 'Casa sicura' non solo aiutiamo le persone a proteggersi, ma riduciamo anche la pressione sul sistema sanitario. La prevenzione deve tornare al centro delle politiche pubbliche".

Un ringraziamento speciale è andato a Unicoop Firenze, rappresentata dalla presidente del consiglio di sorveglianza, Daniela Mori, che ha ricordato come la cooperativa sia da anni impegnata in campagne di prevenzione: "In un periodo in cui la vita quotidiana è più difficile, la prevenzione rischia di passare in secondo piano. Ecco perché abbiamo voluto portare questo progetto dove le persone si trovano ogni giorno, mentre fanno la spesa. 'Casa sicura' è pensata per tutti, ma in particolare per anziani soli, persone fragili o con disabilità temporanee, che sono più esposti ai rischi. Prevenzione significa qualità della vita".

A sottolineare l’importanza della sinergia con il territorio è stato anche Donato Francesco Petrizzo, presidente dell’Auser Empoli, che ha elogiato la scelta strategica di localizzare il progetto a Empoli: "Così i nostri volontari da Cerreto e Certaldo possono facilmente raggiungere la struttura. Quando entriamo nelle case degli anziani, con gentilezza ma decisione, facciamo notare i potenziali pericoli: 'Casa sicura' diventerà parte integrante delle nostre attività quotidiane".

I dati regionali forniscono una panoramica di quanto sia importante il tema della prevenzione e della sicurezza in casa. Secondo i report, nel 2023 il 29% degli accessi al pronto soccorso per trauma è avvenuto in ambito domestico, contro il 17% per incidenti stradali. Nel 2020, in Toscana, sono morte 251 persone per incidenti domestici, il 90% delle quali over 65.

Le cadute rappresentano la causa più frequente, seguite da ustioni, tagli, avvelenamenti e soffocamenti. I luoghi più pericolosi: cucina (25%), camera da letto (22%), scale (20%) e bagno (13%). Le persone anziane sono particolarmente esposte: riflessi rallentati, ossa fragili e perdita di equilibrio aumentano i rischi. Le fratture al polso e all’anca sono le più comuni, con conseguenze fisiche e psicologiche rilevanti.

Il modulo 'Casa sicura' sarà presente al Centro Coop di Empoli, sotto il porticato della sala soci, fino al 13 giugno. Due i pomeriggi di apertura: mercoledì e venerdì, dalle 16 alle 19, con operatori sanitari disponibili per visite guidate e consigli utili sulla sicurezza domestica. La prenotazione è obbligatoria su www.coopfi.it/eventi, presso Bibliocoop o via mail a sez.empoli@socicoop.it.

Ogni mercoledì, dalle 14.30 alle 16, nella sala soci, si terranno corsi USL sugli incidenti domestici e la prevenzione, con focus anche sull’attività fisica. Prenotazioni presso Bibliocoop o via mail. Accanto al modulo sarà allestito un gazebo con fisioterapisti per valutazioni sul rischio di caduta, attivo mercoledì e venerdì, sempre dalle 16 alle 19. Per prenotare al punto Bibliocoop: lunedì 9-12; mercoledì, giovedì e venerdì 16-19.

Terminata la tappa empolese, la casa mobile della sicurezza proseguirà il suo viaggio nei principali punti vendita Coop della Toscana, portando ovunque informazione, consapevolezza e strumenti concreti per abitare in sicurezza la propria casa.

Niccolò Banchi

