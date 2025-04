Cascina, ordinanza per l'allaccio alla fognatura nera

L’amministrazione comunale ha emesso un’ordinanza rivolta a tutti i proprietari di fabbricati, con scarico di tipo domestico o assimilato, di provvedere a propria cura e spesa all’allacciamento di tali scarichi alla fognatura nera pubblica, collocata nella sede stradale fronteggiante la propria abitazione o l’accesso a strade, traverse e corti private, in cui tale abitazione è situata, secondo le disposizioni indicate nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato dell’Autorità Idrica Toscana. L’ordinanza obbliga i proprietari a presentare, entro il termine di 180 (centottanta) giorni naturali consecutivi dalla data di adozione della stessa, domanda di allacciamento agli Uffici Commerciali del gestore del SII, società Acque SpA, con sede a Pisa (Ospedaletto, Via Bellatalla 1). L’allacciamento alla fognatura nera e i relativi interventi in sede privata devono esser fatti entro e non oltre 90 (novanta) giorni naturali consecutivi dalla data di rilascio dell’autorizzazione all’allacciamento da parte del gestore Acque SpA, secondo le prescrizioni indicate nell’atto e previo pagamento dei corrispettivi richiesti dallo stesso gestore del SII. Conseguentemente devono esser dismessi e rimossi i sistemi esistenti di smaltimento dei liquami (pozzi neri, pozzi assorbenti di qualsiasi natura, fosse settiche di qualsiasi tipo, piccoli depuratori condominiali, latrine e scarichi di acque di rifiuto di qualsiasi provenienza che avessero luogo in qualsiasi recettore), convogliandoli in fognatura.

Queste le aree interessate dall’ordinanza. Area 1 - Tosco Romagnola e altre viabilità (Loc. Titignano/Badia): Via Tosco Romagnola (tratto compreso tra l’intersezione con Via Torello Meliani e Via Toscana); Via Torello Meliani (tratto a Nord della Tosco Romagnola); Via Fratelli Giacomelli; Via Sant’Antonio (tratto compreso tra Via Tosco Romagnola e Via Vecchia Fiorentina); Via Abbazia San Savino. Area 2 - Produttiva Ovest Navacchio: Via Tempio Pausania; Via Carbonia; Via Barumini; Via Arzachena; Via Arbatax; Via Caprera; Via Visignano Sud (tratto interno all’Area produttiva); Via Oristano (tratto compreso tra il Distributore di Carburante a sud e Via Cagliari). Area 3 - Loc. Marciana: Via Paolo Savi (tratto compreso tra Via Benedetto Mori e il civico 206 di Via Paolo Savi); Via Benedetto Mori; Via Interna (tratto rettilineo compreso tra Via Fosso Vecchio e la ferrovia). Area 4 - Produttiva Ovest di Cascina: Viale Europa (sue traverse e corti private); Via Olanda; Via Sant’Ilario Sud. Area 5 - Loc. Via di Corte: Via Nazario Sauro (tratto da civico 270 a civico 248); Via Palmerino (tratto da civico 27 a intersezione con Via Nazario Sauro).

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio stampa