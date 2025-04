Castello di Sammezzano, il comitato: "Proprietà assegnata alla famiglia Moretti. Ottimismo per il futuro"

"Carissimi sostenitori, siamo felicissimi di informarvi che, secondo fonti affidabili, è da poco avvenuta l'omologa della proposta di concordato presentata dalla Smz Srl. Pertanto, dallo scorso 28 aprile, tutta la proprietà è stata definitivamente assegnata alla famiglia Moretti". Così in un post su Facebook la pagina Save Sammezzano, movimento che promuove il recupero e la pubblica fruibilità del castello di Reggello chiuso da oltre trent'anni, annuncia un nuovo passo per il futuro dell'opera. È dell'agosto scorso la notizia dell'interesse avanzato da Smz Srl amministrata da Ginevra Moretti e figlia dell’imprenditore fiorentino Giorgio Moretti, promotore nel 2010 della nascita degli Angeli Del Bello che si occupa di volontariato per la bellezza e il decoro di Firenze (anche se poi altri Angeli del Bello sono nati pure altrove).

"Nei prossimi giorni vi forniremo informazioni più dettagliate a riguardo" aggiungono da Save Sammezzano. "Nel frattempo possiamo finalmente iniziare a sorridere e a guardare con reale ottimismo al futuro di Sammezzano".

