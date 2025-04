Dall’Oman in visita a Montelupo per scoprire la ceramica artistica

Montelupo Fiorentino e la sua storica tradizione ceramica si confermano sempre più attrattive per interlocutori internazionali. In particolare, cresce l’attenzione verso la Scuola della Ceramica, realtà formativa di eccellenza che unisce sapere artigianale e innovazione.

Questa mattina una delegazione proveniente dal Sultanato dell’Oman ha visitato la città nell’ambito della Mostra Internazionale dell’Artigianato, con l’obiettivo di approfondire la conoscenza del comparto ceramico montelupino.

La delegazione era composta da Tommaso d’Errico, Console Onorario del Sultanato dell’Oman per la Toscana, e dai rappresentanti della SMEs Development Authority (Autorità per le Piccole e Medie Imprese dell’Oman), Zakariya Alobaidani e Hamed Alhumaidi.

La visita, promossa in collaborazione con Artex – Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana, ha previsto una tappa alla Scuola della Ceramica di Montelupo, dove gli ospiti sono stati accolti dal Sindaco Simone Londi, da Gabriele Migliori, coordinatore didattico della Scuola della ceramica e Benedetta Falteri, direttrice della fondazione Museo Montelupo . La visita ha offerto un’ampia panoramica sugli spazi, le attrezzature e i percorsi formativi attivi presso la struttura.

Il programma è proseguito con una visita a Bitossi Ceramiche e al Museo Archivio Bitossi, realtà simbolo della continuità tra tradizione e innovazione nel panorama ceramico locale.

Particolare apprezzamento è stato espresso per l’approccio didattico della scuola, orientato alla ricerca e all’innovazione, elementi ritenuti di grande interesse dai rappresentanti omaniti.

«Montelupo Fiorentino, grazie a un know-how radicato in secoli di tradizione artigianale, può attrarre un numero sempre maggiore di visitatori internazionali», ha dichiarato il Sindaco Simone Londi. «La nostra città offre un ecosistema unico: un tessuto produttivo ancora vitale, una storia consolidata e una scuola altamente professionalizzante, tra le poche realtà di questo tipo a livello europeo. È fondamentale proseguire in un’azione strategica volta a rafforzare la nostra presenza sul mercato internazionale, valorizzando strutture come la Scuola della Ceramica, recentemente ampliata e rinnovata».