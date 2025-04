Ecco la 'Consulta di Partecipazione’ per monitorare lavori sul raddoppio ferroviario Empoli-Granaiolo

Nella seduta consiliare di ieri (martedì 29 aprile 2025) fra i 28 punti all’ordine del giorno, era presente la delibera sulla “Consulta di partecipazione per il monitoraggio dei lavori di raddoppio ferroviario ed elettrificazione della linea Empoli-Granaiolo - istituzione e approvazione del regolamento per l’organizzazione e il funzionamento” che è stata approvata

Il sindaco di Empoli nell’esposizione della delibera ha illustrato l’importanza di questo atto che era un impegno della campagna elettorale di tutti: l’istituzione e realizzazione di una ‘Consulta di Partecipazione’ per il monitoraggio dei lavori sul raddoppio ferroviario Empoli-Granaiolo, una proposta inserita anche nel Documento Economico di Programmazione (DUP), un’opera di RFI che vede, però, il Comune in questa fase di piena rappresentanza del territorio. Nei mesi scorsi sono stati fatti tanti passi: un lavoro di richieste sull’opera, sulla modifica, proposte a migliorare e mitigare ulteriormente quegli aspetti, è stata fatta una riflessione sulla realizzazione della cassa di espansione a Fontanella su cui si è espressa la Regione Toscana (favorevole alla sua realizzazione), l’incontro pubblico del 5 novembre 2024, una quarantina di incontri puntuali nelle zone di Brusciana e Fontanella per fare chiarezza e perorare situazioni migliorative che non sempre sono avvenute. Da qui la costruzione di uno strumento di questo tipo per il quale come modello si è pensato a quello della Commissione Pari Opportunità che tenga insieme la parte della rappresentanza dell’Ente sia la parte della cittadinanza, più larga possibile e con il coinvolgimento della parte tecnica di RFI per avere sempre un confronto. La Consulta si occuperà, come detto, di monitoraggio, di raccolta esigenze, di monitorare lo sviluppo dei lavori: queste saranno alcune delle attività. La presidenza e la vice presidenza saranno rappresentative dei cittadini e molte altre vedrà la Consulta coinvolta. L’ampia condivisione auspicata dal sindaco è stata raggiunta con l’approvazione della delibera all’unanimità. Il passo successivo dopo la pubblicazione della delibera è l’avviso.

LA CONSULTA di PARTECIPAZIONE - Richiamato lo Statuto comunale, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, il Comune può istituire Consulte aventi funzioni propositive e consultive per ambiti e materie con l’obiettivo di affiancare, in questo caso, i lavori del raddoppio ferroviario e l’elettrificazione Empoli-Granaiolo. Lo scopo della Consulta di Partecipazione: monitorare le tempistiche e lo sviluppo dei lavori di competenza di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), avanzare proposte provenienti dai cittadini per migliorare e approfondire l’esecuzione del progetto; avere un proprio regolamento che ne disciplini l’organizzazione e il funzionamento. La ‘Consulta di partecipazione’ è un organismo aperto alla cittadinanza, che svolgerà le sue funzioni fino alla conclusione dei lavori di raddoppio, sarà composta da 5 rappresentanti del Consiglio comunale, nelle figure della presidente e dei presidenti delle Commissioni consiliari, 2 rappresentanti della Giunta comunale, (nella persona del sindaco o suo delegato o delegata e dell’assessore ai Lavori Pubblici e viabilità e un suo delegato); 10 cittadini residenti nelle zone interessate dai lavori, scelti tramite un avviso pubblico, per i lavori che riguardano anche quelli ‘accessori’ come viabilità alternativa conseguente alla soppressione dei passaggi a livello.

Il Regolamento della ‘Consulta di Partecipazione’ sarà disponibile sul sito internet del Comune dopo la pubblicazione della delibera. Nello stesso sono descritti il funzionamento del nuovo organismo, come dovrà essere l’avviso pubblico, le attività, la sede della ‘Consulta’ e molto altro.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa