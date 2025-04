A Empoli la Masterclass internazionale di direzione d'orchestra

Formazione, musica e territorio. Sono gli ingredienti principali della seconda edizione della Masterclass internazionale di direzione d’orchestra a cura dell’associazione Il Contrappunto di Empoli, in programma da domenica 24 a venerdì 29 agosto 2025 a Empoli (Fi).

Tenuta dal Maestro Massimiliano Caldi, è rivolta a direttori professionisti e studenti avanzati di direzione ma ci sarà spazio anche per i neofiti. Nel corso delle lezioni, i partecipanti avranno l’opportunità di lavorare con l’Orchestra sinfonica Ferruccio Busoni di Empoli, nata nel 2024, anno del centenario della morte del celebre compositore empolese, da un protocollo d’intesa fra Il Contrappunto e il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni. Momento conclusivo del corso sarà proprio il concerto degli allievi accompagnati dall'Orchestra sinfonica, in programma a Empoli la sera del 29 agosto al teatro Il Momento.

“La Masterclass internazionale di direzione d’orchestra è un momento importante di formazione e crescita musicale - sottolinea Damiano Tognetti, presidente de Il Contrappunto - Per questo abbiamo scelto, insieme al Maestro Caldi, di riproporla con la certezza che rappresenti un’opportunità importante per direttori e studenti, anche grazie alla partecipazione dell’Orchestra sinfonica Ferruccio Busoni”.

IL CORSO - Le lezioni si articolano in sei giornate, al via domenica 24 agosto, durante le quali si passerà dalla preparazione con lavoro al pianoforte fino alla pratica di direzione con orchestra d’archi e quindi sinfonica, per poi arrivare al giorno finale, venerdì 29 agosto, con la prova generale e la prova di assestamento, in vista del concerto conclusivo del percorso.

LE ISCRIZIONI - Sono già aperte: gli interessati hanno la possibilità di registrarsi fino al 4 agosto 2025. Il costo per allievi effettivi è di 1.600 euro, quello per uditori è di 80 euro al giorno. Il corso verrà attivato solo al raggiungimento di un minimo di dieci partecipanti: nel caso non venga raggiunto il numero minimo, l’acconto versato sarà interamente restituito agli iscritti.

INFO - E’ possibile contattare il 338 1065260 o inviare una mail all’indirizzo caldimasterclass@gmail.com

Fonte: Il Contrappunto - Ufficio stampa

