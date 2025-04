Fidapa Empoli, due socie elette negli organismi internazionali della Federazione

Grande soddisfazione per la FIDAPA Sezione di Empoli per l’elezione di due sue socie, Maria Chiara Cerbioni e Francesca Mannini, negli organismi internazionali di una Federazione tutta al femminile, che vanta nel mondo circa 100mila iscritte di 100 Paesi.

“Sono stata nominata membro della BPW International all’interno del comitato permanente legislativo per il triennio 2024-2027”, racconta Maria Chiara Cerbioni, orgogliosa di fare parte di un collettivo di donne, che comprendono e valorizzano i principi democratici, vivendoli a livello locale e nazionale e contribuendo alla loro promozione attraverso la leadership e la formazione.

“Questo comitato è composto da nove membri - prosegue Cerbioni - provenienti da diversi Paesi quali appunto Italia, Svizzera, Turchia, Giordania, Finlandia, Repubblica Dominicana, Brasile. Ci riuniremo ogni mese, per lavorare insieme su diversi obiettivi, legati in particolare a questioni legislative e costituzionali sulla parità retributiva e di rappresentanza e sull’emancipazione femminile per un vero processo di trasformazione. Prepareremo un documento informativo per i rappresentanti delle Nazioni Unite. Lo scopo dell’associazione è, infatti, ispirare, innovare, responsabilizzare, trasformare per plasmare insieme un futuro sostenibile”.

Anche per Francesca Mannini la sfida è importante. Motivata e stimolata dalla presidente della FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) empolese, Lucia Ceccanti, ha inviato la sua candidatura per il settore Development, Training and Employment a fine dicembre 2024, per far parte della BPW International.

“Faccio parte di questo stupendo team internazionale di donne, che provengono da tutto il mondo, dallo scorso mese di marzo”, spiega Francesca Mannini, entusiasta e ancora stupita di questo prestigioso risultato.

“Sono una ex manager di una grande multinazionale americana, che si occupa di energia - dichiara Mannini -. Per anni ho rivestito ruoli legati allo sviluppo delle risorse umane e della formazione. Appassionata e curiosa del sapere e del conoscere, mi sono buttata in questa nuova avventura, che penso mi darà grandi soddisfazioni, in quanto credo di poter apportare un contributo significativo all'area sviluppo e formazione in generale. Con il mio team ci siamo incontrate e presentate in una video call lo scorso 11 aprile e devo dire che è stato bellissimo vedere l'energia di tutte queste donne, che hanno ruoli diversi, ma che sono unite dalla medesima volontà di fare qualcosa di nuovo. Proveniamo da tutto il mondo e io sono l'unica italiana. Una grande soddisfazione per me e per la FIDAPA di Empoli”. Il suo team , coordinato da Patricia Caceres (Argentina), lavorerà sullo sviluppo della formazione, sulla creazione di nuovi contenuti e sui contratti di lavoro.

Fonte: Fidapa Empoli - Ufficio Stampa

