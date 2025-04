Frana Via di Botinaccio: approvato il progetto per la messa in sicurezza della strada

La Giunta Comunale di Montelupo Fiorentino ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per gli interventi di messa in sicurezza di Via di Botinaccio, un'importante collegamento con il Comune di Montespertoli, colpita recentemente da un grave movimento franoso.

Le forti piogge e l'evento di piena del fiume Arno dello scorso 14 marzo hanno aggravato una situazione già critica, in un'area da tempo segnalata come a rischio idrogeologico. L'evento ha provocato una frattura significativa della pavimentazione per circa 70 metri, con un dislivello di circa 10 centimetri, compromettendo la regolare percorribilità della strada. Attualmente sono in vigore misure provvisorie di limitazione del traffico, ma l’evoluzione del dissesto potrebbe rendere necessaria la chiusura completa della via se non si interviene tempestivamente.

Il progetto, approvato dalla Giunta, del valore complessivo di 205.000 euro, punta a restituire condizioni di sicurezza e piena fruibilità alla strada, attraverso una serie di interventi mirati:

inserimento di drenaggi profondi per stabilizzare il versante;

risagomatura della scarpata con soluzioni naturali come biostuoie e inerbimenti;

ripristino della fossetta di valle per il corretto deflusso delle acque piovane;

sistemazione e pulizia dei sistemi di drenaggio esistenti;

rifacimento della sede stradale e dell’ingresso su Via del Colle.

L'obiettivo dell’amministrazione è duplice: ripristinare la sicurezza per cittadini e automobilisti, e allo stesso tempo intervenire in modo rispettoso del paesaggio e sostenibile nel tempo, limitando il più possibile la necessità di manutenzioni future.

Con l'approvazione del progetto di fattibilità, il Comune potrà ora partecipare a bandi di finanziamento regionali e statali per reperire le risorse necessarie alla realizzazione degli interventi.

Il percorso intrapreso permetterà, inoltre, di procedere con stralci funzionali, garantendo una risposta più rapida e flessibile alle esigenze del territorio.

"Il controllo del territorio e la messa in sicurezza delle zone ad alto rischio idrogeologico è una nostra priorità – dichiara l’assessore alle manutenzioni, Simone Peruzzi –. L'intervento progettato per via di Botinacio è pensato per coniugare efficacia, attenzione all’ambiente e cura del nostro paesaggio, con l’obiettivo di garantire una viabilità sicura anche per i residenti delle zone più periferiche."