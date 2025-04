Primo maggio, al Museo Leonardiano di Vinci in programma tante attività e laboratori

Il Museo Leonardiano propone per il mese di maggio un ricco programma di eventi dedicati ad adulti e a famiglie con bambini. Laboratori interattivi, visite animate e focus tematici nelle sale del museo permettono di scoprire l’ingegno di Leonardo in modo coinvolgente e appassionante. Un’occasione imperdibile per vivere il museo e scoprire le sue collezioni.

Questo il calendario completo

COME L’ACQUA, COSÌ L’ARIA – Lab per famiglie

1 maggio, ore 11.00

Un laboratorio sui moti vorticosi degli elementi naturali

Per famiglie con bambini dai 6 ai 14 anni

Costo: € 5.00 p.p; durata: 1 ora

LEONARDO PITTORE – Lab con focus al museo per adulti

1 maggio, ore 15.00

Laboratorio sullo sfumato leonardiano con visita alla sezione di pittura del museo

Per adulti dai 15 anni in su.

Costo: € 7.00 p.p; durata: 1 ora e mezza

A PROPOSITO DI LEONARDO – Focus guidati nel museo

2 maggio, ore 11.00 Leonardo e la pittura, ore 12.15 Leonardo e le macchine

Focus guidati nelle sale del Museo dedicati ad alcune delle tematiche più care al Genio di Vinci.

Adatto a tutti dai 14 anni in su.

Costo: € 5.00 p.p.; durata: 1 ora circa

LO SGUARDO DI LEONARDO – MuseoLab per famiglie

2 maggio, ore 15.00 e 16.30

3 maggio, ore 11.00 e 12.15

Un laboratorio in cui mettere alla prova l’ingegno di bambini e adulti con uno sguardo attento e curioso, proprio come quello di Leonardo!

Per famiglie con bambini dai 5 ai 14 anni.

Costo: € 3.00 bambini, € 5.00 adulti; durata: 1 ora

LO SGUARDO DI LEONARDO – Laboratorio per adulti

3 maggio, ore 15.00

Laboratorio didattico su Leonardo artista, scienziato e ingegnere.

Adatto a tutti dai 15 anni in su.

Costo: € 5.00; durata 1 ora e mezza

Biglietti

Le attività sono acquistabili solo con il biglietto di ingresso al Museo.

Tutte le informazioni sul sito del Museo Leonardiano.

Il Museo Leonardiano (nelle sedi della Palazzina Uzielli, del Castello dei Conti Guidi e della sezione didattico-espositiva Leonardo e la Pittura) è aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00.

La casa natale di Leonardo ad Anchiano è aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

