Il PD Prato lancia i 'Patti territoriali per la salute mentale'

Il Partito Democratico di Prato organizza sabato 3 maggio alle ore 9.00, presso la Cooperativa "I Numeri" in via del Purgatorio 66/1, l’incontro pubblico di presentazione e discussione dei "Patti territoriali per la salute mentale".

I Patti territoriali sono programmi di sviluppo locale che integrano politiche sociali e sanitarie per garantire piena cittadinanza alle questioni che riguardano la salute mentale dei cittadini. Ispirati alla visione rivoluzionaria di Franco Basaglia, questi patti mirano a costruire una comunità più inclusiva, superando lo stigma sociale e la frammentazione dei servizi. Il loro punto di forza sta nella creazione di una rete organica di collaborazione tra istituzioni, servizi territoriali, associazioni e cittadini. L'azione dei Patti si concentrerà su quattro aree strategiche: prevenzione con particolare attenzione a infanzia e adolescenza, soluzioni abitative dignitose, percorsi di inserimento lavorativo, promozione dell'auto-aiuto e della socialità.

All'iniziativa interverranno, tra gli altri, l'assessora regionale alle politiche sociali Serena Spinelli, l'assessore regionale alla Salute Simone Bezzini, la sindaca di Prato Ilaria Bugetti, l’assessore al sociale e presidente della SDS Sandro Malucchi e il segretario del PD Prato Marco Biagioni.

La mattinata sarà organizzata in quattro panel tematici moderati da Francesca Faggi, con la partecipazione delle realtà del territorio che quotidianamente operano in questo settore. A partire dalle 9.30 si discuterà di prevenzione e infanzia e adolescenza con i contributi di Orizzonte autismo, Fondazione Opera Santa Rita e Cooperativa Pane e rose. Seguirà alle 10.15 il panel dedicato al lavoro, che vedrà protagoniste le Cooperative CUI, Sarah e I Numeri. Alle 11.00 si affronterà il tema dell'abitare con le Cooperative Alice e Humanitas e l'Associazione Diapsigra. Infine, alle 11.45, si parlerà di autoaiuto con la Cooperativa Ceis, le Associazioni Acat e Pangea e la Polisportiva Aurora.

Con questo evento il PD Prato intende avviare un percorso concreto per migliorare la risposta ai bisogni delle persone e delle loro famiglie perché solo attraverso la collaborazione di tutti gli attori del territorio è possibile costruire una comunità più inclusiva e solidale.

Le conclusioni saranno affidate ad Aksel Fazio, coordinatore della Segreteria PD Prato, alle ore 12.30.

Fonte: Pd Prato

