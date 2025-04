In arrivo 200mila euro dalla Regione per riqualificare il Palazzo della Cancelleria a Montopoli

Tra il 28 e il 29 aprile si è tenuto il consiglio regionale della Toscana in cui è stata approvata la seconda variazione di bilancio che prevede anche lo stanziamento di 200 mila euro per la riqualificazione del Palazzo dell'Antica Cancelleria, nel cuore del borgo di Montopoli, da destinare a nuovo ufficio turistico e spazi di rappresentanza.

"Una piacevole sorpresa - commenta la sindaca Linda Vanni -, grazie al consiglio regionale e all’impegno personale del presidente Eugenio Giani per aver scommesso su questo progetto. Un impegno importante che premia Montopoli e ciò che stiamo facendo. Un grazie agli uffici comunali e alla responsabile l’architetta Ilaria Bellini. Un progetto che fa parte dei nostri primi obiettivi nel nostro primo bilancio di previsione e che abbiamo già messo in bilancio. Sarà un luogo centrale per la cultura e di rappresentanza".

Si tratta di uno degli edifici che caratterizzano maggiormente il borgo di Montopoli, la sua facciata e le sue logge raccontano il passaggio dei secoli dal tardo medioevo fino ai giorni nostri. L’obiettivo del progetto è riportare alla luce ciò che era visibile in antichità recuperando gli spazi dei grandi saloni. Una volta completati i lavori, il piano terrà sarà occupato dal nuovo ufficio turistico mentre al primo piano sarà trasferita la sala consiliare, attualmente nel palazzo Guicciardini.

"Grazie alla Regione per l’attenzione messa su Montopoli - ha detto l’assessore al turismo Marzio Gabbanini -. Un sostegno che premia il nostro sforzo proprio nell’ambito della promozione turistica, un invito ad andare avanti su questa strada. Fare accoglienza vuol dire anche offrire servizi a chi arriva e un ufficio turistico nel cuore del borgo, in un palazzo storico come l’antica cancelleria è centrale nel nostro piano". Dei 200 mila euro in arrivo da Firenze, 10 mila saranno inseriti a bilancio già nel 2025 per rendere esecutivo il progetto già realizzato dall’amministrazione comunale. Negli anni il palazzo della cancelleria ha cambiato più volte pelle e destinazione d’uso, da sede dell’accademia musicale Caccini fino alla realizzazione della saletta espositiva Marinetta Nazzi.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio Stampa

