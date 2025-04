In scena a Fucecchio "Pinocchio" di ElanFrantoio: lo spettacolo al Parco Corsini

In previsione del bicentenario della nascita di Carlo Collodi nel 2026, la fucina inarrestabile dell’ElanFrantoio di Fucecchio e la sua compagnia internazionale diretta da Firenza Guidi, ha organizzato due settimane intensive ispirate alla figura di Pinocchio. La settimana scorsa, dal 21 al 24 Aprile, c’è stata la residenza creativa “Actor, human or marionette?” alla quale hanno partecipato circa 20 performer locali e internazionali. La presentazione di lavoro il 24 sera è stato il primo assaggio della creazione ispirata alla celebre marionetta. Questa settimana, in orario mattutino, lo spettacolo è stato presentato in Inglese per gli studenti di terza e quarta Liceo Artistico Virgilio. Studenti e insegnanti sono rimasti entusiasti tanto da proporre una presentazione nel cortile della scuola per l’anno prossimo.

Gli incontri e spettacoli di questa settimana sono stati infatti un'occasione per un primo contatto con i mestieri del teatro: illuminotecnica, costume, scenografia e performance. Una delle studentesse della quarta, Mayra Gazeryan, qui in intercultura dalla Turchia, ha partecipato a tutto il processo creativo lavorando con la compagnia. Lo spettacolo ha la firma ormai iconica a livello internazionale di tutti i lavori di Firenza Guidi: teatro senza palco, spettacolo immersivo di circo-teatro ispirato all’universo creativo di Carlo Collodi e all’immaginario di Guillermo del Toro. La Guidi ha iniziato un periodo di ricerca sulla figura di Pinocchio partecipando alla conferenza internazionale “200meno uno”, tenutasi all’Università di Palermo l’8 e il 9 aprile.

“Mi interessa molto esplorare Pinocchio come universo distopico” – dice la Guidi - ispirandomi anche al taglio particolare dato da Guillermo del Toro nel suo film Pinocchio, uscito nel 2022. La storia e la figura di Pinocchio pone infinite domande creative: Pinocchio – burattino o umano? Disobbediente o semplicemente innocente, ignaro della cattiveria e delle brutture del mondo? L’universo che lui abita, vero o immaginario? Potremmo quasi definirlo un mondo “post-truth” dove ciò che è vero o ciò che è falso è di secondaria importanza. Sicuramente la crescita di questo spettacolo che muove (come Pinocchio) i suoi primi passi, sarà un viaggio creativo ed entusiasmante.”

Questa sera, Mercoledì 30 Aprile, ci sarà lo spettacolo per la cittadinanza, alle ore 21.00. La location – l’esterno dell’Auditorium “La Tinaia”, Parco Corsini – Fucecchio (FI). Ritrovo del pubblico, accoglienza e ingresso da Piazza Vittorio Veneto.

Ingresso su prenotazione a info@elanfrantoio.org

contributo associativo €8

Il cast: Silvia Bagnoli, Morgana Bancone, Laura Bencini, Pietro Canovai, Mayra Gazeryan, Emanuele Melani, Emilia Menichetti, Margherita Miliani, Andrea Miluccio, Maisie Mo Harrison, Alice Nardi, Román Prado Díaz, Riccardo Saggese, Elisabetta Santini.

Fonte: Ufficio stampa