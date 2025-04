Lavori via Roma, Mussetti (FdI): "Progetto superficiale e ritardi. Danni gravi per commercianti"

“Il progetto dei lavori in via Roma è stato redatto con eccessiva superficialità e avviato con gravi ritardi. Non sono stati considerati adeguatamente gli interventi necessari per garantire una realizzazione efficace e puntuale. Un’occasione sprecata, che ha avuto conseguenze serie per i commercianti del centro.”

A denunciarlo è la Consigliera comunale di Fratelli d’Italia di Vinci, Manuela Mussetti, che interviene duramente sullo stato dei lavori pubblici in corso nel centro cittadino.

“Il Comune – prosegue Mussetti – si era assunto un impegno preciso con i commercianti per rispettare le scadenze, in particolare quelle legate alle festività. Ma i tempi non sono stati rispettati, e il danno economico per le attività è stato evidente. Un cronoprogramma serio e ben strutturato avrebbe dovuto prevedere adeguati margini per gestire gli imprevisti. Così non è stato.”

Mussetti punta il dito anche contro la risposta del sindaco all’interrogazione presentata sul tema:

“Invece di assumersi le proprie responsabilità, il sindaco ha sviato la questione elencando altri progetti in corso, nel tentativo di minimizzare quanto accaduto. Ma i disagi vissuti dai commercianti non si cancellano con le parole.”

La consigliera sottolinea anche il mancato rilievo storico dell’intervento: “Nell’area in prossimità dei lavori è presente un pozzo del ‘500 attualmente coperto da una lastra di ferro che avrebbe meritato attenzione e valorizzazione. Questa era l’occasione giusta per un intervento completo e rispettoso della storia di Vinci. Ma si è scelta la strada dell’approssimazione.”

“Fratelli d’Italia chiede che l’amministrazione si assuma le sue responsabilità verso i commercianti e i cittadini che sono stati danneggiati dalla superficialità con la quale è stato pianificato l'intervento. Vinci merita serietà e rispetto,” conclude Mussetti.